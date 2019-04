Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Det er tid til at stråle og viser verden, hvem du er. Du gemmer ikke længere noget væk, som andre har rynket på næsen ad. Du ved, at du har fat i den lange ende.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Tyren

Du kan få en intens affære, genoplive det faste parforhold eller gennemgå en ændring af din personlighed. Du finder nye ressourcer i dig selv og går frem med styrke.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

Tvillingen

Du ligger lunt i svinget. Tiden passer nemlig til den måde, du har allermest lyst til at udtrykke dig på. Du får lov til at kommunikere og udveksle idéer på din måde.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

Krebsen

Du kan have en tendens til at fare i flint, hvis alt ikke udvikler sig efter planen. Du kan derfor handle overilet, så tænk dig om, før du siger noget, du fortryder.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

Løven

Du provokeres af noget, der sker. Din filosofiske styrke sættes på en prøve. Hvis nogen eller noget går dig på, skal du sætte det i perspektiv, før du reagerer.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Jomfruen

Du har masser at give og tiltrækker andre, men egentlig har du mest brug for at reflektere stille og roligt over tilværelsen – og det skal være i dit eget selskab.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Vægten

Du giver den gas. Der skal ske noget, og du har et intenst behov for at mærke dig selv og andre der, hvor de ånder og lever. Du kan ændre dig mærkbart til det bedre.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

Skorpionen

Mærk godt efter. Du kan være en anelse usikker på din kurs, men det, at du ikke kan gennemskue noget, bør gøre dig forsigtig. Læg en dæmper på din impulsivitet.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

Skytten

Du har nu flere gode muligheder for at markedsføre et produkt eller gøre opmærksom på noget, der længe har ligget dig på sinde. Du er ved at vinde andres sympati.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Stenbukken

Du kommer dybere ned i dig selv og ind i din indre kerne, og det kan gøre, at du lukker af for omgivelserne, så det, der spirer inde i dig, kan få lov til at gro.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

Vandbæreren

Du har brug for at gøre ting sammen med andre nu, så du bør gør noget for at komme ud. Du kan fx gå ud at spise med en god ven, din partner eller et romantisk emne.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

Fisken

Du brænder igennem lige nu, fordi du er tættere forbundet til din indre kerne. Du har godt fat i din åndelige natur, så andres anerkendelse betyder mindre for dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte