Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder. Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen. God læsning!

VÆDDEREN

Du er nu bedre i stand til at koncentrere dig om noget vanskeligt, der kræver, at duskal samle en række enkelte informationer til et logisk sammenhængende hele.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TYREN

Du er god til at overskue et regnskab eller en række tal. Det er nu, du kan få orden i din økonomi eller ordne et projekt, så det giver mening og kan gennemføres.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TVILLINGERNE

Du er skarp og går lige til kernen. Din veludviklede abstraktionsevne kommer på banen, og du formår at sætte ellers uforståelige problemer i det rigtige perspektiv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

KREBSEN

Du kan få styr på dine tanker nu. Følelser påvirker ofte din stillingtagen, men du er i stand til at trække dig en 1/2 meter tilbage og se det overordnede i en situation.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

LØVEN

Du kan få et godt råd af en ven eller af en bekendt, og dette råd bør du lytte til, for du har svært ved at danne dig et overblik lige nu. Men det overblik har andre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

JOMFRUEN

Du kan med fordel arbejde på at blive mere organiseret. Du har nemlig en sans for detaljen. Du ved ganske bestemt, hvor det kan betale sig at sætte ind med fuld kraft.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

VÆGTEN

De beslutninger, du træffer nu, kan have en langtrækkende og positiv virkning, for lige nu er du ganske god til at vurdere dig selv og din livssituation realistisk.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKORPIONEN

Du arbejder godt, og det sikrer dig succes. Lige nu gennemtænker du nemlig hvert lille skridt. Kærligheden må vente, men husk at være opmærksom på dine

omgivelser.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKYTTEN

Det er et godt tidspunkt for et initiativ på det romantiske felt. Du er bare så score-klar, og du kan opnå det, du vil, hvis du skruer din betydelige charme på.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk

STENBUKKEN

Du vil gerne se konkrete resultater og har svært ved at lægge arbejdet fra dig – eller i det mindste undlade at tænke på det. Du bør pleje din familie og din kæreste.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

VANDBÆREREN

Du har brug for frisk luft og plads omkring dig. Du kan med fordel tage på en udflugt i det fri med familie – eller alene. Det afhænger af den aktuelle situation.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

FISKENE

Du er til det hele og kan det hele. Du har fart på, men du sørger for, at alt er tilrettelagt, så du ikke spilder energi på noget, der ikke fører til et konkret mål.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk