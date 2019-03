Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



God læsning!

VÆDDEREN

Du er lidt af en følelsesdetektiv, for du vil forstå dine egne og andres følelser. Når du ved, hvad der sker lige under overfladen, får du mere gennemslagskraft.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

TYREN

Lær at finde dit indre balancepunkt. Lige nu skal du nemlig forholde dig til andres følelser. Når du ved, hvem du er, kan du ikke rykkes væk fra din indre kerne.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

TVILLINGERNE

Du er mere intuitiv. Dine sanser skærpes, så du kan udfolde dig kreativt. Du får en masse gode input, som du kan bruge til at skrive et digt eller komponere en sang.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk



KREBSEN

Du har sans for at dramatisere dine følelser. Du tiltrækker og tiltrækkes af åbne personer. En affære kan udvikle sig, men du kan også få liv i dit faste forhold.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

LØVEN

Du er rastløs og har svært ved at føle, at du hører til. Du kan søge nye græsgange, eller du kan udforske dit eget indre og etablere en følelse af et indre hjem.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

JOMFRUEN

Du er nu bedre til at fornemme helhed og sammenhæng. Livet opleves som dybt meningsfuldt, men du kan også forregne dig, hvis du stoler på alle dine fornemmelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

VÆGTEN

Når det gælder penge, kan du her og nu være generøs overfor dig selv og overfor andre. Du kompenserer måske for en følelse af, at der mangler noget i dit liv.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKORPIONEN

Du har brug for følelsesmæssig stimulation, men dit humør svinger let, så du skal overveje, hvad du sætter i gang. Du er god til at opsamle det, der sker underfladen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk/Krebs

SKYTTEN

Du har brug for at være alene nu, så du kan lade op og finde ud af, hvad du har brug for, ikke

bare nu, men også fremover. Du kan med fordel tænke over dine drømme.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

STENBUKKEN

Du søger værdifællesskab. Du har brug for modspil og medspil fra omgivelserne. Du er villig til at gå dine holdninger efter i sømmene, men du vil ikke gå på kompromis.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

VANDBÆREREN

Du overvejer din livsretning. Du er følelsesmæssigt knyttet til en bestemt, måske fastlåst, vision af din fremtid, men det er tid til at have flere bolde i luften.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

FISKENE

På den ene side er du i fuld vigør, og du kan sætte ord på idéer og fornemmelser. På den anden side kan andre have svært ved at fornemme formålet med dine visioner.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve