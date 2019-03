Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



God læsning!

VÆDDEREN

Du kan forføre, for du er let på tå og fornemmer, hvor andre kommer fra, og hvad de har brug for lige nu. Du har blik for det sociale og giver din mening til kende.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr



TYREN

Du kan mærke dig selv, og det gør, at du er hurtig på aftrækkeren, hvis man overskrider dine grænser. Du vinder andre for dig, fordi du er tydelig i dit udtryk.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

TVILLINGERNE

Spil dine kort fornuftigt. Du får ikke lov til at tage roret, så du skal holde meget lav profil, hvis du ikke vil løbes over ende. Hold gode miner til slet spil.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion



KREBSEN

Brug weekenden til at samle venner om en film, noget musik eller arranger en romantisk middag for dit livs kærlighed. Du kan opdage, at én fra fortiden dukker op.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt



LØVEN

Du er ret god til at gøre dit synspunkt gældende, for du tænker dine ting igennem, så man ikke kan tage dig på sengekanten, når en seriøs diskussion melder sig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru



JOMFRUEN

Lige nu er du bundet på hænder og fødder, således forstået, at du ikke kan gøre, hvad du vil. Lige nu lærer du tålmodighed. For der er tale om noget midlertidigt.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

VÆGTEN

Du går til den, men indenfor hjemmets fire rammer. Du har masser af energi, og du bruger den på at skabe de omgivelser, som behager din fornemmelse for det smukke.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

SKORPIONEN

Du har fokus på partneren, men husk, at du også har krav på opmærksomhed. Du er ved at samle kræfter. Lige nu drejer det sig om at lægge en fornuftig slagplan.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKYTTEN

Du kan ikke undslå dig for nogle pligter i dit hjem. Der er opgaver, som ikke lader vente på sig, men du kan få energi på en længere gåtur, når arbejdet er gjort.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

STENBUKKEN

Du charmerer andre, så hvis der er én, du gerne vil lære nærmere at kende, kan du forsøge med et diskret initiativ. Spil dine kort fornuftigt, så vil det lykkes.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

VANDBÆREREN

Få styr på det, du skal have ordnet, så der bliver plads til familie, for netop familie er

en vigtig faktor lige nu. Det står også godt med kærligheden, så gå til den.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk



FISKENE

Du er kørt fast i rotteræset. Heldigvis er det søndag, så du lader op ved at opsnappe

nyt fra nabolaget. Giv dig hen til det umiddelbare og det spontane selskab.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve