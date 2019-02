Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

VÆDDEREN

Du gennemarbejder dine følelser. Du undersøger, hvorfor du reagerer, som du gør, og om der er noget, du kan fjerne, så du er friere i dit forhold til fx kæresten.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

TYREN

Du er i gang med nogle dybtgående ændringer. Du indser, at der er noget, en ting eller en idé, du er nødt til at give slip på, fordi det hæmmer din selvudfoldelse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

TVILLINGERNE

Du kan ændre dit liv, hvis du ændrer den måde, du tænker på. Går du lige til sagens kerne og ændrer det, der skal og kan ændres, kan du afstikke en helt ny kurs.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

KREBSEN

Du er nu mere spontan og udadvendt, selv om du stadig holder noget for dig selv. Du kan med fordel gå i gang med et kreativt projekt, for du har masser af idéer.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

LØVEN

Du allierer dig med din vilje. Du vil noget, som kræver arbejde, og også, at du står ved dine handlinger, selv om ikke alle er med dig eller lige villige til at hjælpe.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

JOMFRUEN

Du har sans for at udtrykke dig smukt og formfuldendt. Desuden er du i gang med at forny væsentlige livsområder. Du kan bruge dine talegaver på et romantisk initiativ.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

VÆGTEN

Sørg for, at du gør det klart og tydeligt for andre, hvad du er værd. Hvis du ikke sætter prisen selv, gør andre det for dig. Du har sans for at sætte en dagsorden.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKORPIONEN

Du er meget fintfølende for tiden, så du kan have en fornemmelse af, at du ved, hvad andre tænker. Skeln mellem det, du faktisk ved, og det, der er en fortolkning.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

SKYTTEN

Du fornemmer, at der foregår noget lige under overfladen. Det handler imidlertid ikke om noget, du gør, så du kan ufortrødent fortsætte med dine egne projekter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

STENBUKKEN

Du kan med fordel dyrke dit netværk. Du har nemlig brug for at være social og for i det hele taget at føle, at du ikke er alene om opgaven. Du formår at samle folk.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

VANDBÆREREN

Du er ved at få samling på tankerne. Du er mere klar over, hvad du vil med dit liv, og du begynder at sætte en kurs. Du går nu i gang med at planlægge i detaljer.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru

FISKENE

Du er opmærksom på alt det, der foregår omkring dig, men du har brug for at sortere i dine indtryk, så du ikke mister det store overblik. En intens affære er på tapetet.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer