Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Din partner sværmer og er romantisk, men det er ikke sikkert, at du er helt med på noderne. Du kan også føle dig fristet til at spendere på noget, der ikke har værdi.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Tyren

Du er ret så romantisk nu. Faktisk har du så nemt ved at forelske dig, at du ikke kan se klart. Nyd de følelser, du lader dig rive med af, men lad dig ikke forføre.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt

Tvillingen

Du er drømmende og idealistisk. Du kan overveje en affære eller et løst forhold, men det er også muligt, at du kan få din faste partner med på et romantisk eventyr.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

Krebsen

Du gør noget for at forskønne dit hjem. Du har brug for en drømmende næsten magisk kvalitet ved dine fysiske rammer. Du kan også deltage i et idealistisk projekt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

Løven

Lyt godt til, hvad andre siger. Du kan nemlig få inspiration til, hvordan du skal gribe din karriere an. Du er ambitiøs, men har brug for at se en mening med din plan.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

Jomfruen

Du kan falde for en bondefanger. Du ser en mulighed for nemme penge. Men hvis det er for godt til at være sandt, er det det nok også. Hold derfor tungen lige i munden.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Vægten

Du har brug for at komme ud af dine gemmer og møde andre mennesker. Her og nu skal din partner være med på fest og ballade. Ellers må du selv gå i byen og finde det.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

Skorpionen

Du er fuld af inspiration og idealisme. Du ved, hvordan du skal hente inspiration oppefra til et projekt, en kunstnerisk opgave eller noget, der gavner fællesskabet.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

Skytten

Du kan have svært ved at organisere. Det, du skal, er ikke defineret, så du ved ikke, hvor du skal begynde og ende. Du skal kræve, at andre giver dig klar besked.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve

Stenbukken

Lige nu får du masser af idéer til, hvordan du fremmer din karriere, også i en mere idealistisk retning. Om kort tid ved du også, hvordan du implementerer idéerne.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs

Vandbæreren

Sær dit hjem i stand. Eller sørg for, at du oplever, at det er mere rart at være der. Du har brug for noget, der behager dine øjne og stimulerer dit humør positivt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

Fisken

Venner opfordrer dig til at få samling på dig selv og på dine idéer. Du vil en masse, og nu er det tid til at føre dine planer ud i livet. Du kan regne med opbakning.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion