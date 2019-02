Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen. God læsning!

VÆDDEREN

Du kan med fordel rydde op i dit indre rod. Læg en plan for, hvordan du bedst kan

rense ud i mental affald. Tøm dit sind for tanker, så du kan begynde på en frisk.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

TYREN

De idéer, du får nu, kan være meget ukonventionelle. Du støtter dig ikke længere til

traditionen, men er innovativ. Af samme grund går du i spænd med originale typer.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

TVILLINGERNE

Du tænker over, hvad du vil med dit liv, hvor du kommer fra, og hvor du er på vej

hen. Du ser det store billede nu. Er du på ret kurs? Ellers er det tid at sadle om.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

KREBSEN

Du har evne for at udtrykke dig smukt. Du kan nu skrive et digt, en mail eller det

kærlighedsbrev, du ikke fik sat sammen. Det er ikke for sent. Stol på dit hjerte.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

LØVEN

Du har brug for at analysere en situation eller en person. Du afviser enhver form for

pjat. Du gider kun, hvis andre er seriøse. Letsindighed er under dit niveau.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

JOMFRUEN

Du kan med fordel begynde på en frisk i dit parforhold. Du skal tage initiativet til en

samtale, hvis der er problemer. Alternativt kan du med fordel forpligte dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

VÆGTEN

Du har travlt i det daglige, og du kan opleve, at dine omgivelser er uorganiserede.

Det kan stresse dig, hvis ikke du sørger for at holde andre fast på deres opgave.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKORPIONEN

Du er mere venlig og imødekommende, og din sorte form for humor tiltrækker andre

med samme dybde. Hvis du er single, kan du møde en kæreste, evt. over

internettet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKYTTEN

Du finder det nemt at give udtryk for dine følelser, og det skaber grobund for et mere

dybt forhold til familien. Du har energi, så tag initiativet til en udflugt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

STENBUKKEN

Du skal forholde dig mere til dine omgivelser nu. Du har noget på hjerte, og andre vil

igennem med noget til dig. Sæt en dagsorden, hvis alt skal gøres ordentligt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

VANDBÆREREN

Du er meget konkret i din arbejdsform. Du vil have at det, du gør, har et praktisk

formål. Du er ikke til noget, der ikke fører noget sted hen. Du vil se resultater.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

FISKENE

Der er liv i gaden. Dels er du fremme i skoene med idéer, du gerne vil give udtryk

for. Dels tiltrækker du ligeså idérige mennesker, så hold tungen lige i munden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk