Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN



Du begynder på en frisk, og det kan betyde, at du føler dig som et nyfødt barn. Du er usikker, men du har også mod på nye udfordringer. Et skridt ad gangen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

TYREN



Du tiltrækker opmærksomhed, fordi du holder kortene tæt til kroppen. Man oplever, at du er hemmelighedsfuld, og det giver dig en vis magnetisme og karisma.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv:

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TVILLINGERNE



Der er kludder i kommunikationen i formiddagstimerne, så du er bedst tjent med at hygge dig med en interesse, gå en tur, eller gå dine helt egne veje,

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

KREBSEN



Sæt tempoet op. Du har rigtig mange idéer til fremtiden, og lige nu kan du med fordel lægge planer og finde ud af, hvad du skal satse på lige nu og på langt sigt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

LØVEN



Find ud af, hvor du står i livet. For at kunne udfolde den, du grundlæggende er, er du nødt til at tilegne dig en livsfilosofi eller fundamental spirituel livsopfattelse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

JOMFRUEN



Lig på den lade side. Du har energi nok, men du kan have svært ved at trænge igennem. Du fungerer derfor bedst, når du gør tingene på din egen helt unikke måde.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

VÆGTEN



Du vil undgå ’det at være alene’ for enhver pris. Nyd det gode selskab, men gå ikke på kompromis, hvis ikke du kan stå inde for stemning og tone på stedet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKORPIONEN

Undgå stress! Der er ingen grund til bekymring, og du når det, du skal nå. Du kan med fordel passe og pleje dig selv. Sørg for at få det, du har brug for.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKYTTEN



Du søger fest og farver. Du har brug for romantik, og det må gerne slå gnister. Du kan lide, at man viser sit temperament, og at samtalen går et spadestik dybere.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion

STENBUKKEN



Tiden er til at finde ud, hvor du står. Det gælder for en plan for livet og for en overordnet livsfilosofi. Sæt dig ned, og få sat tingene i et nyt perspektiv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

VANDBÆREREN



Du bruger dit hoved lige nu, men bedst uden intellektuelt modspil. Fokuser på, hvordan du finder en sammenhængende strategi for din fremtid og dit sociale liv.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

FISKENE



Du har fortsat brug for at sammentømre et sikkert grundlag for din tilværelse. Derfor har du fokus på det, der bærer dig oppe, så du kan slappe af og nyde livet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion