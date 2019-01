Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du har et stort behov for uafhængighed. Du er nødt til at sige din mening, koste hvad det vil, og det kan føre til konflikt. Vær bevidst om, at der altid er en konsekvens.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

TYREN

Andre kan opleve dig som mindre behagelig, hvis du vælger at udtrykke dig skarpt. Sørg for at mærke andre. Sandhed sagt uden kærlighed er en halv løgn.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

TVILLINGERNE

Du er en anelse kontroversiel. Du skal arbejde med en tendens til at tale uden at tænke. Drag ikke forhastede konklusioner. Du behøver ikke mene noget om alt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion

KREBSEN

Du vil opleve, at andre tester dig. Man tjekker, om du har gode argumenter for dine synspunkter. Tænk dine ting godt igennem. Afvis et hårdt tonefald.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk

LØVEN

Du kan begynde på en frisk. Men lige nu drejer det sig om at lade en ny vision gro. Du kan ikke forcere en udvikling. En ny vej åbner sig, når du mindst venter det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

JOMFRUEN

Du er særdeles impulsiv nu. Du er med andre ord hurtig på aftrækkeren, og det kan udløse et fjendtligt angreb. Undgå at støde ind i folk. Giv plads til andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VÆGTEN

Du vejrer morgenluft. Du ved, at du er ved vejs ende. Et kapitel er læst til ende, og du kan begynde på et nyt. Du er dog stadig i et grænseområde.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

SKORPIONEN

Når du omgås andre, er du nødt til at lytte omhyggeligt og tænke grundigt, før du giver udtryk for din egentlige overbevisning. Lyt mere, end du taler.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

SKYTTEN

Du bør ikke træffe vigtige beslutninger nu. Du kan nemlig være for forhastet. Du ved, hvad du vil, men du har endnu ikke de oplysninger, du har brug for.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru

STENBUKKEN

Søg professionel vejledning, hvis du har brug for at tage en vigtig beslutning, især hvis der er tale om virksomhed, skat, etc. Vælg ikke den nemme løsning.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

VANDBÆREREN

Du kan igen trække vejret. Du har hele tiden været på sikker grund, men nogen eller noget har forsøgt at vælte dig omkuld. Du har selvsikkert stået distancen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

FISKENE

Du er usikker på, hvordan du skal forholde dig til et etisk dilemma. Noget taler for, og andet imod. Du kan ikke synge helt rent. Du må gå på et kompromis.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vægt