Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du kommer vidt omkring og har svært ved at fokusere på noget bestemt. Du behøver ikke komme i mål. Du kan med god samvittighed ligge på den lade side.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægt

Tyren

Du er følsom og flirtende. Der er lagt op til kærlighed og romantik, og det er der, du lægger alle dine kræfter. Du kan med god samvittighed ignorere andre opgaver.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpion

Tvillingen

En af dine venner overrasker dig. Du opdager nye egenskaber, som gør, at bekendtskabet bliver mere interessant. Du lader dig inspirere og opfinder nye metoder.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyr

Krebsen

Du er intens og nærværende. Du oplever noget i dig selv og andre, som er et dybt mysterium. Du har brug for at ændre på noget, men du er endnu ikke klar.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Løven

Du fremkalder stærke reaktioner. Måske fordi du er en anelse for intens og dermed intimiderer andre. Skru ned for blusset, og du vil opleve en mindre forvandling.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Jomfruen

Du skal nu mobilisere alle dine ressourcer, og du har flere, end du er klar over. Din opgave er at sætte den rigtige pris på dit arbejde. Det handler om selvværd.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tyr

Vægten

Du er særdeles aktiv nu, for et vigtigt mål er lige indenfor rækkevidde. Det gælder om at slå til, mens tid er. Du er tiltrækkende, fordi du udstråler initiativ.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Skorpionen

Du har stærke synspunkter og vinder andre for dig, hvis du går i aktion på en elegant måde. Folk kan imidlertid støde sig på dine kanter, hvis du er alt for uopmærksom.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løve

Skytten

Du hviler sikkert og godt i din indre kerne, men på en måde er du midt i stormens øje. Konflikter raser omkring dig. Så du skal holde tungen lige i munden.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisk

Stenbukken

Du sætter alle sejl til. Du forbereder dig på dit arbejde og lægger en plan for, hvordan du gør det nemmere for dig selv. Prioriter også din familie og din kæreste.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Skytte

Vandbæreren

Du er lidt af en visionær drømmer nu. Du vil ændre verden, men da du svinger fra den ene pol til den anden, bør du vente med tiltag, der kan ændre dit liv betydeligt.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Løve

Fisken

Du er nysgerrig nu. Du dykker ned i andres hemmeligheder, og på den konto må du være forsigtig. Du vil gerne hjælpe, men du bør vente til, du bliver bedt om det.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvilling