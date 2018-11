Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Brug tid og kræfter i de vante omgivelser. Du har brug for tryghed i dit hjem og sammen med den faste kreds af bekendte. Du har brug for at lade flyde en tid.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebs

TYREN

Du føler dig en anelse kørt fast i en trædemølle. Det behøver dog ikke være sådan altid. Lige nu har du mange opgaver, men på sigt kan du rive dig løs.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løve

TVILLINGEN

Du kæmper for at få overblik, men det er svært, for du bombarderes hele tiden med nyt. Overlad overblikket til en højere magt, og gør det, du er god til.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebs

KREBSEN

Du kommer på banen. Du har længe barslet med nogle nye tiltag, men du ved, at tiden er kommet. Slå til, og gå gennem de porte, der åbner sig for dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytte

LØVEN

Du er kommet til magt og ære, og det kan indebære, at andre føler, at du skubber dem til side. Sørg for at give plads, men lad dig ikke kue af andres misundelse.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

JOMFRUEN

Du kæmper for at få styr på alt, men det er ikke så enkelt, når det forventes, at du er en blæksprutte. Sørg for, at andre også påtager sig ansvar.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpion

VÆGTEN

Du har brug for masser af selskab, men du hænger en anelse fast i dig selv. Tag dig sammen. Kom ud af starthullerne, og sørg for at tage nogle initiativer.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Skorpion

SKORPIONEN

Du har masser af fremdrift, så sørg for at bruge den konstruktivt. Du kan presse på, så skal du samarbejde, er det bedst at fordele opgaverne på forhånd.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Krebs

SKYTTEN

Du kan ikke tilgodese både dine egne og andres behov. Du tænker efter og lægger en plan for, hvordan du får skabt en god fordeling mellem dig og andre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvilling

STENBUKKEN

Der går en prås op for dig. Pludselig ser du meningen med en bestemt konflikt. Det giver dig energi til at komme videre, og du tager fornuftige beslutninger.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvilling

VANDBÆREREN

Du har knald på, så det er vigtigt, at du sætter farten ned, hvis du vil have tingene ordentligt gjort. Du kan med fordel være en anelse mere vennesæl.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpion

FISKENE

Du rider på en bølge af succes. Du omgiver dig med idérige folk, og det er fedt at køre i højt gear. Nye tiltag falder ud til din fordel, så det er om at slå til.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Skytte