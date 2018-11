Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du kan nu begynde på noget nyt. Sæt noget i gang, der skal udvikle sig. Dagen egner sig derimod ikke til at starte en slankekur eller til at afvikle noget.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Tyren

Du vil møde nye mennesker, hvis du lader døren stå åben. Det er tid til fest og selskabelighed, så slå dig bare løs. Vær ikke den, der går først hjem fra festen.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løve

Tvillingen

Du ligger underdrejet, så læg en strategi for, hvordan du bedst sørger for, at det lykkes for dig. Det er ikke tid til at kaste sig hovedkulds ud i noget nyt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vægt

Krebsen

Du ligger på den lade side i dagens løb, men hen på aftenen begynder du at tænke i strategi og målsætning. Inddrag gerne din partner i de nye planer.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Løven

Du lader dig tynge af praktiske opgaver. Men hen på aftenen får du igen fat i dit indre legebarn. Nu er det tid til en uforpligtende flirt eller sjov med kæresten.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyr/Vægt

Jomfruen

Du er ved at gå i hi. Du dykker ned i dig selv, for du har brug for at finde ud af, hvad der trykker dig. Du skal nu rense ud i negative følelser og giftige relationer.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpion/Vædder

Vægten

Du skal gøre noget ved den daglige trummerum. Du har nogle dårlige vaner eller måske keder du dig bare lidt. Efter kl. 17.00 kan du dyrke din kæreste.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vædder/Tvilling

Skorpionen

Du har fat i din indre dreng eller pige. Du skal nu være den pjattede og livsglade person, der kerer sig mindre om, hvad andre synes. Nedbryd en grænse.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løve/Skytte

Skytten

Du udfolder dig kreativt, især sidst på dagen. Du har masser af overskud, og dem, der ønsker at lege igennem, søger derfor dit selskab. Lad dig overraske.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:1

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Krebs/Løve

Stenbukken

Du dukker op til overfladen efter en mindre forvandling og overrasker andre med din friske tilgang til opgaverne. Der er amoriner i luften, så slå til.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Vandbæreren

Du er fyr og flamme, men du kan have svært ved at varme dine omgivelser op. Derfor er du mest succesrig, hvis du finder ud af at operere på egen hånd.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:1

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpion

Fisken

Du sætter dine personlige behov til side og går i gang med opgaverne. Du har vilje, energi og disciplin, så du er ikke til at styre på syv tønder land. Du får din vilje.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædder