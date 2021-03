Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder. Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Det har stor betydning for dig, hvordan du præsenterer dig selv. Men hvis du bliver for overgearet for at tækkes dem, du er sammen med, vil det få den modsatte effekt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen



Tyren

Du har en indre rig verden, som du kan søge tilflugt i. Når den giver dig lyst til at flippe ud, så vær bevidst om dine handlinger, så lærer du mest af oplevelserne.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisken

Tvillingen

Du ser livet gennem mørke briller, men se det på den konstruktive måde. Vær bevidst om, hvad der foregår i dit indre. Kort sagt: Brug dagen til at arbejde med dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren



Krebsen

Du lægger vægt på disciplin og ansvar, og du har stor selvkontrol. Men du kan også tage tingene lidt for alvorligt. Husk der også skal være plads til lidt sjov i livet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Løven

Du er interesseret i livets store spørgsmål og er inspirerende i din måde at fortælle på. Men du skal passe på ikke at blive så ivrig, at du stjæler hele billedet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Jomfruen

Du ser negativt på tingene i dag, og det er ikke nødvendigvis andres skyld. Tag ansvar for dine følelser, så går det lettere, og du lærer mest af dét, der sker inden i.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vægten

Du kommer dybt ned i dine følelser, og det kan give nogle dybe og intense oplevelser. Samværet med din partner kan blive meget specielt, netop på grund af dine dybder.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Skorpionen

Dagen i dag kan blive en dag, du vil huske længe. Men er du bevidst om ikke at blive for overgearet og have for megen fart på, kan det blive en ganske inspirerende dag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skytten

Det er en modsætningsfyldt dag, hvor din naturlige livsglæde og munterhed kunne gøre dig populær. Men det er svært, da du har behov for at trække dig ind i dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Løven



Stenbukken

Du er tilbøjelig til at lægge skylden på dit dårlige humør over på din familie. Men tag i stedet ansvaret for dig selv og arbejd dig ud af tingene ved at gå en lang tur.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vandbæreren

Du er rastløs og søger konfrontationen. Det er en dårlig idé, når temperamentet i den grad har tag i dig. Ved at bruge fornuften, kan det vendes til noget positivt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Fisken

Du kan kun se de mørke skyer i dag. Det river dig ud af din tryghedszone, og det er dit eget ansvar. Prøv at kigge indad for at finde den dybere årsag til tingene.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren