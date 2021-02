Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du er bedre til at tale om følelserne end at være i dem og bevæger dig helst på overfladen. Men tag et enkelt dyk ned i de følelsesmæssige dybder, det er livgivende.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tyren

Økonomisk og materiel sikkerhed betyder meget for dig. Men tænk på, der også er andre kvaliteter som fx frisk luft, masser af motion, sund kost og rigelig med søvn.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Tvillingen

Når du møder andre med åbenhed og et smil, øger det automatisk din popularitet. Det giver dig samtidig den følelse af anerkendelse, som du har så stort et behov for.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen



Krebsen

Du kan let få for megen fart på, og det kan skabe misforståelser. Men du har store indre ressourcer, du kan hente hjælp fra, så du får det bedst mulige ud af dagen.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fiskene

Løven

Du har store forventninger til fremtiden, og der hviler også nogle harmoniske stemninger over dagen. Men far nu ikke for hurtigt frem, ting kommer, når det er tid.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Jomfruen

Du tager meget ansvar i det, du beskæftiger dig med, og det kan give dig succes. Men der skal også være plads til at skabe et åndehul i hjemmet sammen med familien.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vægten

Du er interesseret i livets store spørgsmål og fortæller inspirerende om det. Men du skal passe på ikke at blive for ivrig, så du risikerer at stjæle hele billedet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

Du er ikke oppe på dupperne, du går ved siden af dig selv, og følelserne går sine egne veje. Gå derfor grundigt ind i dig selv for at finde løsningen på problemet.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skytten

Dit temperament kan let løbe af med dig. Derfor er det vigtigt, at du klapper hesten og forholder dig afventende. På den måde undgår du at komme ud i konflikter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten



Stenbukken

Din følelsesmæssige ubalance kan have en afsmittende virkning på omgivelserne. Årsagen til dette kan fx være ændringer i dine daglige rutiner, måske for lidt søvn.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen



Vandbæreren

Din naturlige livsglæde og munterhed gør dig populær. Men det er ikke de store linjer og de store armbevægelser, der præger dig, for du har det bedst alene i dag.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Fisken

Harmoni og kærlighed er dagens menu. Det passer dig godt, for det er fridag, og du glæder dig i den grad til at hygge sammen med familien – og det trænger alle til.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen