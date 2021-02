Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du er meget følsom og opfanger alt fra omgivelserne. Derfor har du behov for at få klaret hjernen. Tag varmt tøj på, gå ud og nyd naturen og lad tankerne flyve frit.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Fisken



Tyren

Du slapper af ved at være sammen med venner omkring fælles idéer og interesser. Du bliver inspireret af nye udfordringer, og det dækker dine følelsesmæssige behov.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Vandbæreren



Tvillingen

Det gælder om at være koncentreret i alt, du bruger energi og tid på. Men du må ikke regne med, det går let. Der kan blive tale om hårdt arbejde, fysisk som mentalt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Stenbukken



Krebsen

Du ryger let ind i en diskussion, som ikke fører til noget. Der kan opstå uenighed på grund af uretfærdighed. Men gå ikke ind i diskussionen, da det er rent tidsspilde.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Skytten



Løven

Der er risiko for følelsesmæssige konflikter, som kan skyldes tidligere oplevelser. Det kan du afhjælpe ved at arbejde med dine følelser og få sat ord på oplevelserne.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Skorpionen



Jomfruen

Du må have en overraskelse i ærmet, hvis du skal være sammen med din partner i aften. Gør dig umage, for du er følsom over for de forventninger, din partner har.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Vægten



Vægten

Det tegner til at blive en urolig dag. Du er rastløs, utålmodig og har svært ved at koncentrere dig. Giv slip og gør lige hvad du har lyst til, så vil det gå helt fint.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Jomfruen



Skorpionen

Det er vigtigt for dig, at en hobby giver mening og ikke blot er en fritidsbeskæftigelse. I dag er du fx fokuseret på en hobby, der både er sjov og kræver en god fysik.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Løven



Skytten

For at du skal have det godt, må dine nære omgivelser være i balance. Hav fx gerne en overraskelse i ærmet, der kan gøre, at de får en virkelig positiv oplevelse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Krebsen



Stenbukken

Du viser dine følelser på en ubalanceret måde, og du bevæger dig ikke ud på de følelsesmæssige dybder. Mærk godt efter og gør en indsats for at forstå dine følelser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Tvillingerne



Vandbæreren

Du ser alt gennem lidt negative briller i dag, og det gør dig utryg. Men ansvaret er helt dit eget, så prøv at kigge indad for at finde den dybere årsag.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Tyren

Fisken

Selv om du har en masse god energi, bør du tilstræbe at være i balance med dig selv. Derfor må du tage den med ro og økonomisere med dine kræfter – så kører det.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Vædderen