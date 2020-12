Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Det giver dig overskud, når du har en afvekslende hverdag. Dit behov for udveksling af informationer bevirker, at du næsten altid er på farten, både fysisk og mentalt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tyren

Du har det bedst, hvis der er orden i økonomien. Hvis dette ikke er tilfældet, må du bruge denne dag på at få styr på det. Det vil give dig mere ro på resten af dagen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

Tvillingen

Du bliver let påvirket af andre, og det kan tappe dig for energi. Det kan du modvirke, hvis du vil arbejde med dine dybe følelser, så får du samtidig en god oplevelse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Krebsen

Tankerne farer rundt i hovedet, og det kan du bedst modvirke ved at se en film eller gå en lang tur. Hvis du også laver sund mad til dig selv, så får du det meget bedre.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fiskene

Løven

Du lader dig lettere gå på rent følelsesmæssigt. Men det behøver ikke at gå ud over dine venskaber, hvis du arbejder med dine følelser, fremfor at lade dem bruge dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Jomfruen

Du er meget vedholdende, når du har sat dig et mål. Du har store forventninger til resultatet, men skru dem ikke for højt op, det er bedst at bevare jordforbindelsen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vægten

Du har mange interesser, og du fortæller gerne om dem. Men i dag har du svært ved at koncentrere dig. Tag konsekvensen af det og gå dig en lang tur og få frisk luft.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

Du kan have svært ved at tale om dine følelser, men gør det alligevel. Du vil opleve en kolossal lettelse ved at gøre det, for det er ikke sundt at bure dem inde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skytten

Du er eksplosiv og har det som en vulkan før et udbrud. Det kan godt gå ud over dine omgivelser, hvad der ikke var meningen. Diskutér det åbent og få renset luften.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Stenbukken

Du virker ret så pertentlig på andre lige nu. Du kan derfor få skyld for at virke usmidig. Du bør nok overveje, at du opnår mere, hvis du bliver lidt mere smidig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

Du har gåpåmod og overskud, men du er løbet tør for idéer. Du kan prøve at tænke i alternative baner, det kan måske give den nødvendige inspiration til at komme videre.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Fisken

At have et harmonisk familieliv er en betydelig del af dit DNA. Men dine ustabile følelser giver disharmoni, så derfor bør du nok føre lav profil og gå dine egne veje.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen