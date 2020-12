Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Arbejdet glider ikke for dig i dag. Måske er det, fordi følelserne er så svingende. Tag ansvaret for dem, find årsagen til uroen, så får du vendt det til noget positivt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tyren

Du er altid på jagt efter viden om livets mange spørgsmål. Men det kan blive for uoverskueligt. Prøv at sætte din søgen i system, så vil du se tingene i et andet lys.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

Når dit temperament kommer ud af kontrol, har du behov for at bruge din stærke psyke til at bearbejde det. Du må gribe det psykologisk an for at få styr på det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Brug din begejstring og gode humør sammen med din partner. Det kan der komme en aktiv og inspirerende aften ud af. Udnyt de hartmoniske stemninger, der er i dag.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Du har gennem længere tid ikke haft dine tanker på krop og sundhed. Det skal der rådes bod på senere, hvor du har planlagt en lang gåtur, der giver sved på panden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Du har overskuddet og gejsten, men savner inspirationen, der kan give fornyelse. Måske kigger du i en forkert retning, tænk alternativt så er mulighederne til stede.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Er der lidt uro på hjemmefronten, så må du finde årsagen og tage din del af ansvaret. Du ønsker jo et meningsfyldt familieliv, så du må finde årsagen inde i dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Du har det bedst med afveksling og ikke til stillesiddende liv. Der er stor aktivitet, og adrenalinen kører, men det kan gå lidt for hurtigt. Tænk dig derfor godt om.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Skytten

Du laver kun nødigt om på forholdene omkring dig. Men du er under pres, der er ting, der trænger til en kærlig hånd. Brug søndagen, kom i gang og få ro fra baglandet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Du har mange kreative talenter, men du overvurderer dig selv. Du vil gerne være populær, men du kan ikke gøre alle tilfreds. Vær dig selv, det kommer du længst med.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

Du vil meget gerne tage dig af dem, der ikke har de samme goder, som du har. Men du må indse, du ikke kan frelse hele verden, økonomiser derfor med dine ressourcer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

Fisken

Det er ikke det rutineprægede, du har lyst til. Det er derimod det spændende og utraditionelle, kombineret med fysisk aktivitet sammen med vennerne, der er sagen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren