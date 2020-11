Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

Vædderen

Da du er mere følsom og dermed modtagelig over for alt, du møder, er det klogt at udsætte ting, der kræver en klar tankegang. Vær forsigtig i omgangen med stimulanser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Tyren

Du er social og udadvendt med et stort behov for at være en del af et fællesskab. Dette behov bliver opfyldt i dag, hvor du er åben og meget inspirerende at gæste.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tvillingen

Du gør klogt i at udsætte eller mindske de vanebetonede ting, så der er plads til pludselige indfald. Du har mod på det usædvanlige, og dagen står i forandringens tegn.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Krebsen

Du søger en dyb forståelse af filosofiske emner. Denne interesse vil blive yderligere forstærket i dag og give dig en rigere oplevelse, fordi dine sanser er mere åbne.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

Løven

Der er risiko for følelsesmæssige konfrontationer, som skyldes tidligere oplevelser. Du kan afhjælpe det ved at arbejde med dine følelser og få sat ord på oplevelserne.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Jomfruen

Der er højt humør, glæde og begejstring. Det virker smittende, så det giver dig de bedste betingelser for en hyggelig aften, hvor du kan være sammen med din partner.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Vægten

Du har behov for at arbejde og føle, du er til nytte. Men du kan nemt glemme, der er en verden uden for arbejdet, som fx i dag, hvor det er søndag, og du bør slappe af.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skorpionen

Du har appetit på livet og stor livsglæde, som gør dig populær. I dag har du lyst til det usædvanlige, og det er kun fantasien, der sætter grænser for din kreativitet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Skytten

Dit store behov for tryghed får du opfyldt sammen med din familie. I dag hviler der en harmonisk stemning over det hele, så du glæder dig over at være sammen dem.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Stenbukken

Du har lyst til aktiviteter, der passer til dit temperament. I dag har du det som en vulkan før et udbrud, så du må lægge hovedet i blød for at finde afløb for det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Vandbæreren

Du har behov for at nyde tilværelsen uden store udsving og gøre dig livet behageligt i fred og ro. Det ændrer du i dag, fordi du er i humør til at få én på opleveren.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Fisken

Du har gode fysiske kræfter, men pas på ikke at arbejde med pludselige skift, det skaber ubalance. Det er vigtigt, at du arbejder på at økonomisere med din energi.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen