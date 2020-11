Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Din naturlige livsglæde har svært ved at indfinde sig. Du har måske skruet forventningerne for højt op. Brug dine følelser i stedet for at lade dem rende af med dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Tyren

Et harmonisk familieliv har det som blomsterne, der skal passes. Hvis det er længe siden, du har gjort noget ekstra sammen med familien, så benyt søndagen til det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tvillingen

Du har det bedst, når du kommunikerer på kryds og tværs. Men du skal passe på, det ikke udvikler sig til en endeløs snak om trivialiteter, så mister folk interessen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Krebsen

Dine følelser og værdinormer hænger sammen. Derfor gør det dig urolig, når du aner en fare forude, men du kan godt slappe af, for det viser sig ikke at være så slemt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Løven

Du påvirkes let af stemninger, og det kan godt slå dig ud af kurs. Det hjælper at arbejde bevidst med dine følelser, så der kommer et positivt resultat ud af det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Jomfruen

Du har behov for at sætte grænser for at beholde din følelsesmæssige balance. Grænserne mellem dig og andre er flydende, så følelserne kan være andres og ikke dine.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisken

Vægten

Det er et must for dig at være en del af et interessefællesskab. Det får dig til at føle dig godt tilpas, fordi din hjerne tørster meget efter nye og større udfordringer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skorpionen

Anerkendelse opnår du gennem dit erhverv, og du er en god holdspiller. Men du er mere oprørsk, end du plejer at være, så det er tænkeligt, du går på tværs af reglerne.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skytten

Du har behov for at udvide din horisont, og din udlængsel er stor. Men tidspunktet er ikke til rejser, så du kan opfylde behovet gennem film og rejsebeskrivelser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Stenbukken

Dit temperament er lidt ude af kontrol, og du har behov for at bruge din stærke psyke til at bearbejde det. Du må reagere psykologisk for ad den vej at få styr på det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vandbæreren

Du er hurtig på aftrækkeren, og det er ikke en fordel i alle situationer. Specielt ikke sammen med din partner, hvor du let kan få sagt noget, du bagefter fortryder.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Fisken

Når du er ude af balance, som du måske er i dag, vil det uvilkårligt smitte af på dem, du er sammen med. Det vil hjælpe rigtig meget, hvis du tager noget alenetid.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen