Vædderen

Du har en god kontrol over tingene, og derfor har du besluttet at bruge søndagen til at få klarhed over din økonomiske situation. Det må du koncentrere dig helt om.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Tyren

Vær opmærksom på de signaler, du opfanger fra omgivelserne. Sørg for, du ikke bliver alt for subjektiv på grund af dine meget intense følelser. Så glider det lettere.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tvillingen

Du vil gerne være alene og må derfor sørge for at få noget alenetid. Så kan du søge tilflugt i din indre rige verden, som rummer uanede dybder og mange muligheder.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

Krebsen

Tankerne myldrer rundt i hovedet, det er ikke sundt. Du må derfor trække på dine store indre ressourcer, så du får tankerne ned i gear og får mest muligt ud af dagen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Løven

Det er søndag, men du kan ikke lade arbejdet ligge. Du opnår status gennem dit erhverv, og alt, hvad der har med karrieren at gøre, vækker stærke følelser hos dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Jomfruen

Dit behov for at udvide din horisont kan medføre, at du bliver utålmodig og spreder dig over for meget. Koncentrer dig om et emne ad gangen, da det er mest optimalt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Vægten

Du har ordet i din magt, tænker hurtigt og ryger derfor let ind i en diskussion. Men pas på, du ikke bliver for dominerende, så den anden part ikke kommer til

orde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skorpionen

Dit sanseapparat er mere fintmærkende end ellers, og du er mere dyb i følelsesmæssige anliggende. Det kan give dig nogle intense oplevelser sammen med din partner.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Skytten

Dagen kan blive en oplevelsesrig affære. Du har svært ved at styre dine følelser, og der skal ske noget. Det allerbedst, hvis der er tale om meget fysisk aktivitet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Stenbukken

Du får tingene let fra hånden, så det vil være en god anledning til at få ordnet nogle lavpraktiske ting og give noget praktisk hjælp til de naboer, der har behov for det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Vandbæreren

Du har overskud både fysisk og mentalt. Det bør du udnytte til at tage førertrøjen på og vise, hvordan selv trivielle gøremål kan gøres kreative og underholdende.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Fisken

Det er et must for dig at have et meningsfyldt familieliv og et harmonisk hjem. Dagen i dag opfylder i rigt mål dit behov, for hygge og kreativ aktivitet er i fokus.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingen