Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!



Vædderen

Du føler dig inspireret til nye udfordringer. Dette får du dækket gennem venner, som du er sammen med omkring idéer og interesser. Det er din måde at slappe af på.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tyren

Du finder det naturligt at påtage dig ansvar eller forpligtelser. Du lader ofte det praktiske gå forud for følelserne. Tænk over, om karriereræset er prisen værd.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tvillingen

Du fortæller med begejstring og overdriver hellere end at være kedelig. Du skal dog være opmærksom på, at din humor kan blive lidt for grovkornet for omgivelserne.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Krebsen

Du gennem dig bag et pokeransigt og vender konflikterne indad. I dag er det nødvendigt, du konfronterer dig med det opståede problem. Det giver dig den nødvendige ro.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Løven

Harmoniske stemninger, hygge og kreativitet står på menuen. Det er en god anledning til at komme tættere på din partner eller opnå et givende samvær med andre.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Der skal være orden i sagerne, ellers har du svært ved at fungere. Men livet bliver for trist, hvis det hele går op i regler. Giv noget mere plads til sjove indfald.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vægten

Dit humør er sådan, at du gerne vil være alene i dag. Derfor siger du til familien, at du tager noget alenetid for at lade batterierne op. Det er en god investering.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Skorpionen

Der er harmoni og kærlighed i luften. Det kunne ikke være heldigere, når du skal deltage i den store familiedag. En dag som er skabt til at komme tættere på hinanden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skytten

Du har en naturlig evne til at tale med alle om alt. Men denne evne mangler du, når det drejer sig om følelser. Du er bedre til at snakke om følelser end at være i dem.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Stenbukken

Du har behov for at lave et kasseeftersyn på din hjemlige økonomi. Men skal du købe større ting nu, så tag en hurtig beslutning og udskyd det til mere stabile tider.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Hvis noget går dig imod, er du tilbøjelig til at blive lettere ophidset. Det er vigtigt, du disciplinerer det, ellers risikerer du at tage alt for mange forhastede beslutninger.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Fisken

Du søger ofte tilflugt i din indre verden, som du finder mere tiltrækkende end den grå hverdag. Men når du befinder dig i en anden verden, kan du handle uovervejet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fiskene