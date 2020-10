Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Det ligger normalt ikke til dig at bekymre dig, men lige nu ser du måske lidt pessimistisk på din økonomiske situation. Det ser dog ud til at en løsning nu er i sigte.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Tyren

Du synes at befinde dig som en fisk i vandet blandt de mennesker, du møder. Du bliver både set og hørt, og du har det godt med at være i centrum for begivenhederne.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tvillingen

Du er nu mere alvorlig end sædvanligt. Det er vigtigt med alenetid, så du kan lade batterierne op. Det giver dig en god forbindelse til din indre verden – og en skøn ro.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

Krebsen

Du er lidt rastløs og er ikke til en stille familiesøndag. Du tager derfor kontakt til dem, der har det ligesom dig, for at få en spændende og utraditionel dag ud af det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Løven

Det er søndag, men du kan ikke lade arbejdet ligge. Du opnår status gennem dit erhverv, og alt, hvad der har med din karriere at gøre, vækker stærke følelser hos dig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Jomfruen

Du kan nu fordybe dig i lekture om filosofi, kultur og religion. Men du er også lidt rastløs og har lyst til, at der skal ske noget. Tag kondiskoene på og løb dig en tur.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Vægten

Du ser livet gennem de mørke briller. Skift i stedet for til lyse glas og brug dine psykologiske evner på dig selv. Det er en dag, hvor du kan arbejde med dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skorpionen

Hygge og kreativ aktivitet er i fokus. Luften dirrer af harmoniske stemninger, som du skal udnytte til at komme tættere på din partner. Det bliver en dag, I vil huske.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Skytten

At have et godt forhold til dine kolleger er et must for dig. Derfor må du være opmærksom på dine følelser, som svinger meget. Tænk dig godt om, før du udtaler dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Stenbukken

Din naturlige livsglæde gør dig vellidt. Du har bevaret det spontane og legelystne barn, det får du brug for, da du er udset til at være familiens samlende midtpunkt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Vandbæreren

Der hviler ro over tingene i dag. Denne følelse er forstærket denne søndag, og det bekræfter dig i værdien af at have et meningsfyldt familieliv og et harmonisk hjem.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Fisken

Det er ikke de store forandringer, du ønsker i dag. Du håber at kunne få nogle meningsfulde og dybe samtaler med familiemedlemmer, du måske ikke har set længe.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne