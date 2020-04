Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du er glad og har optimismen nogenlunde i behold trods coronakrisen. Du tænker store tanker og har ikke den store lyst til at beskæftige dig med ligegyldigheder.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

TYREN

Du er passioneret, og du har viljen til at gennemføre det, du har sat dig for. Nu er der ganske vist undtagelsestilstand, så for dig sker tingene mest på beslutningsplanet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

TVILLINGEN

Du har størst fokus på dine relationer, hvor du sætter al din energi ind – og du vil sandsynligvis lykkes med det, da du er både udholdende og vedholdende lige nu.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

Krebsen

De daglige gøremål er i centrum og sluger al opmærksomheden og energien i dag. Du klarer det hele i fin stil, og det sætter andre mennesker ret stor pris på.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Løven

Du er et stort legebarn, som kreativiteten og spontaniteten lyser ud af. Du spreder overskud, glæde og lys omkring dig, så det er en fornøjelse at se på.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

Jomfruen

Det er hjemme- og familielivet, du ønsker at prioritere i dag, og du har sandsynligvis tiden til det. Sæt derfor gang i en proces, der giver endnu bedre trivsel.

Kærlighed:5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vægten

Du er i det sociale hjørne i dag, og det er populært. Du har dog også brug for at være alene noget af tiden, så afsæt tid til dette. Du er også nysgerrig i dag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Skorpionen

Nu er værdierne i fokus, og måske skal din konto have et eftersyn på grund af udgifterne på det seneste. Måske skal du sørge for at kunne trække lidt på kassekreditten

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Skytten

Du vil gerne være i nærkontakt med dit følelsesliv, men følelserne kan være ret svingende. Det vil hjælpe, hvis du sørger for at udtrykke dem i stedet for at tie.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Stenbukken

Du har et udtalt behov for at være alene nu. Brug derfor tid på at gå et par ture i dagens løb. Den friske luft sammen med et sundt måltid vil skabe balance.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Vandbæreren

Det er din hobby, det nu handler om. Du plejer måske at dyrke din interesse

sammen med vennerne, hvad der ikke er mulighed for lige nu – brug derfor

internettet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Fisken

Du har behov for at nå i mål med et projekt, hvilket er muligt ved hjælp af ansvarlighed og disciplin. Du er både superambitiøs og målrettet, så det vil lykkes.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken