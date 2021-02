Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Du har behov for at være en del af et fællesskab, og du er social og udadvendt. Men dit temperament kan løbe af med dig, det slår skår i samværet, så dæmp det lidt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tyren

Du er resultatorienteret, og du kan opnå anerkendelse gennem dit erhverv. Men vær opmærksom, der kan komme ting på tværs, der gør det nødvendigt at finde balancen.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tvillingen

Du har din gang i livets skole, hvor du søger svar på de store spørgsmål. Men i dag har du svært ved at koncentrere dig, så gå en rask tur, så får du hjernen klaret af.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

Krebsen

Lige nu har du behov for at gå dybt for at finde ud af, hvorfor dine følelser er i oprør. Det er vigtigt, du får dette bearbejdet, så der ikke opstår større ubalance.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Løven

Du har behov for harmoni i dine relationer. Men i dag er der risiko for disharmoni, fordi følelserne svinger fra den ene til den anden side og derved påvirker forholdet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Dit arbejde skal helst køre efter en snor med et godt forhold til kollegerne. Du kan let opleve, at temperamentet slår gnister, og det kræver omtanke overfor andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vægten

Du befinder dig godt i centrum for begivenhederne, og du ser livet som en leg. Men pas på dine følelser, så de ikke løber løbsk, og du får sagt ting, du fortryder.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Skorpionen

Du har behov for at slappe godt af sammen med familien. Men det forudsætter, at du tager fornuften med på råd og tæller til ti, inden temperamentet løber af med dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skytten

Du har gode muligheder inden for mange former for kommunikation. Men du kan mangle tålmodighed, hvorfor du nemt taber tråden – og så kan andre let miste overblikket.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Stenbukken

Du har behov for at lave et kasseeftersyn på den hjemlige økonomi. Men tiden er ikke til investeringer, så tag en hurtig beslutning, udskyd det til mere stabile tider.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Du vil frem i forreste række og har behov for at blive anerkendt. Men gå langsomt frem, dit temperament og kraftige følelsesudbrud kan gøre tingene svære for dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Fisken

Du har behov for alenetid. Citatet: ”Den, der lever skjult, lever godt”, passer på dig i dag. Det er sådan, du føler det, når du har behov for at lade batterierne op.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken