Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du har temperament og kan let gå i udbrud. Pas på ikke at gå helt over gevind, og det gør du bedst ved at disciplinere dine følelser – det er dem, der er oppe at køre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Udlandsrejser er ikke tilrådeligt i øjeblikket. Derfor må du foretage en indre rejse, som udvider din horisont. Du vil opdage, at det er mindst lige så meningsfuldt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

De psykiske antenner er forstærkede. Det gælder ikke mindst din intuition og din fantasi. Til gengæld er det ikke den bedste dag at føre større projekter ud i livet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Du har en dag, hvor dine følelser kan komme dybt ned, så følelsesmæssige oplevelser kan blive meget intense. Det kan give dig en særlig oplevelse med din partner.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Det er ikke skæg og ballade, du er oplagt til i dag. Men det er ikke dine omgivelser, der er årsag til dit dårlige humør, kig ind i dig selv, så finder du svaret.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Begejstring og godt humør præger aktiviteterne, som hører til i den kraftfulde ende af skalaen. Ved at gå til grænsen for din ydeevne, får du afløb for din energi.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Din følelsesmæssige ustabilitet kan slå skår i idyllen på hjemmefronten, fordi du opsøger diskussionen. Tæl til ti – og tag for din egen skyld fornuften med på råd.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Du har ordet i din magt, så du har gode muligheder for at få tingene færdige. Men du har det bedst, hvis du kan få lov til at arbejde uden for mange omkring dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Skytten

Du har svært ved at opnå den økonomiske tryghed, du har behov for. Du har måske mistet overblikket, men du får klaret det ved at gennemføre en sparerunde.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Du er inspirerende, og du tager gerne initiativet til noget nyt. Derved bliver du katalysatoren, der får ting til at virke og gør dig til det naturlige midtpunkt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

Dine følelser fylder meget, og du har svært ved at forholde dig til dem. Gå ind i dit indre og drik af visdommens kilde, så finder du det svar, som giver dig mere ro.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisken

Fisken

Du har store forventninger til det nye fællesskab, du netop er kommet ind i. Men der er fare for, du kan blive skuffet, for alt er ikke, hvad det ser ud til at være.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren