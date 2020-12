Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Det er oppe ad bakke for dig i dag. Dit humør kører ikke i det højeste gear, men hvis du bearbejder dine følelser på en god måde og tager ansvar for dig selv, så kører det.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Du søger konstant efter viden om livets store spørgsmål. Det kan blive for uoverskueligt. Ved at indsnævre interessefeltet, vil du se tingene i et andet perspektiv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

Du har behov for at bruge din stærke psyke til at bearbejde dit temperament, som kan være lidt ude af kontrol. Du må bearbejde følelserne og derigennem få styr på tingene.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Brug din begejstring og gode humør sammen med din partner. Det kan der komme en aktiv og inspirerende dag ud af. Udsæt ikke til i morgen, hvad du kan gøre i dag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Du har gennem længere tid ikke brugt nok tid til at tænke på krop og sundhed. Det skal der rådes bod på. Du kan begynde med en lang gåtur, som giver sved på panden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Overskuddet og gejsten har du, men du savner inspirationen, der kan give fornyelse. Måske kigger du i en forkert retning, tænk alternativt, så er mulighederne til stede.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Din følelsesmæssige ustabilitet kan slå skår i idyllen på hjemmefronten, fordi du opsøger diskussionen. Tæl til ti – og tag for din egen skyld fornuften med på råd.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Du har det bedst med afveksling og er ikke til et stillesiddende liv. I dag er der stor aktivitet, og adrenalinen kører. Men pas på farten, det kan gå for stærkt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Skytten

Du laver kun nødigt om på forholdene omkring dig. Men du er under pres hjemmefra, og der er ting, der ældes af tidens tand. Kom i gang og få ro på hjemmefronten.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Du er inspirerende og tager gerne initiativet til noget nyt. Derved bliver du katalysatoren, der får tingene sat i gang og samtidig gør dig til det naturlige midtpunkt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

Dine følelser fylder meget, og du har svært ved at forholde dig til dem. Ved at gå ind i dit indre og tappe af visdommens kilde, finder du svaret, som giver dig mere ro.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

Fisken

Du virker inspirerende på dine venner, og det puster nyt liv i fællesskabet. Men da dine følelser svinger meget, må du være bevidst og helst gå uden om konfrontationer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren