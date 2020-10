Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du er hurtig i replikken, og der er ikke langt fra tanke til handling. Pas på ikke at blive alt for impulsiv og vær opmærksom på, dine følelser ikke løber af med dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tyren

Jo flere interesser, du har desto bedre, så føler du dig tilpas. I dag bør du vælge en hobby, der kræver en stor fysisk indsats og meget aktivitet. Det øger overskuddet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Tvillingen

Du har lyst til, at der skal ske noget. Derfor kan du fx tage familien med ud til en skovlegeplads, hvor børn og voksne kan få rørt sig og samtidig få noget frisk luft.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Krebsen

Der er fokus på kommunikation i dag. Du opfatter hurtigt, og det kan være meget inspirerende, især hvis du bevæger dig ned på et meget dybt, følelsesmæssigt plan.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Løven

God økonomi og materiel sikkerhed er fundamentet i dit liv nu, hvor du gerne vil nyde livet. Sørg for at arrangere aktiviteter, du mener kan blive af stor værdi for dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Jomfruen

Du holder ikke i baggrunden, når noget skal arrangeres. Du tager førertrøjen på og viser vejen, og da du har talegaverne i orden. Det er populært og giver dig succes.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vægten

Grænserne mellem dig og andre kan være flydende. Det kan derfor være andres følelser, du mærker mest. Men husk at sætte grænser, så du får mest muligt ud af det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Skorpionen

Du slapper af og finder tryghed, når du er sammen med venner, der har samme interesser som dig. Det er de fysiske aktiviteter, der får dit humør og energi til at stige.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skytten

Du er meget samvittighedsfuld og når de mål, du sætter dig. Din karriere går forud for følelserne, men husk alligevel, at der er andet i livet end blot arbejde og pligter.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Stenbukken

Du har dit eget syn på retfærdighed, men det deles ikke nødvendigvis af andre. Pas på når du diskuterer dette emne, da du kan blive opfattet som alt for følelsesbetonet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

Vandbæreren

Dine følelser svinger meget, så dit temperament kan let bevæge sig op i det røde felt. Brug din stærke psyke til at bearbejde det. På den måde får du balanceret tingene.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Fisken

Du er inspireret til aktivitet og handling. Slå to fluer med ét smæk og tag din partner med på en tur, hvor konditionen testes, og hvor velværet og humøret stiger en grad.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten