Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Da du er mere følsom og dermed modtagelig over for alt, du møder, vil det være klogt at udsætte ting, der kræver en klar tankegang. Vær forsigtig med stimulanser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

Tyren

Du er social og udadvendt, og du har et stort behov for at være en del af et større fællesskab. Dette behov bliver opfyldt i dag, hvor du er åben og meget inspirerende.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tvillingen

Du har en del aftaler, der skal afklares. Derfor må du være opmærksom på dit humør, som er ret følelsesladet. Vær derfor omhyggelig i din måde at kommunikere på.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Krebsen

Du søger en dyb forståelse af filosofiske emner. I dag er dine sanser mere åbne, så denne interesse bliver forstærket og vil derfor give dig nogle rigere oplevelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Løven

Du vil være mere modtagelig og sårbar overfor alt, du møder i dag. Det er dine psykiske antenner, der er forstærkede – en rigtig god dag for psykologiske interesser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Jomfruen

Du begejstres let, og du er i strålende humør. Da du samtidig er åben og imødekommende, er alle betingelser til stede for at få en hyggelig aften med din partner.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Vægten

Du har behov for at arbejde samt have kontakt med kollegerne. Men i dag har du det bedst uden for mange omkring dig, så du i ro kan få produktionen fra hånden.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skorpionen

Dit behov for kreativitet og flere hobbyer i fritiden er stort. Du befinder dig især godt, når du er midtpunkt for begivenhederne og viser, hvordan tingene skal gøres.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Skytten

Dit behov for tryghed får du opfyldt sammen med familien hjemme eller ved udendørs aktiviteter. Men følelserne sidder uden på tøjet, og det kan ødelægge familieidyllen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Stenbukken

Du har for følelsesmæssig stabilitet og bevæger dig ikke ud på de store dybder. Det er vigtigt at forstå dine følelser. Det gælder derfor om at mærke godt efter inden i.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Vandbæreren

Du holder fast ved det én gang vedtagne og laver nødigt om på forholdene, heller ikke økonomisk. Her må du finde ud af, om det er muligt at spare lidt hist og her.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Fisken

Hvis noget går dig imod, er du tilbøjelig til at blive ophidset og irriteret. Det er vigtigt, du disciplinerer det, så du ikke tager nogle forhastede beslutninger.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen