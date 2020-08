Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

VÆDDEREN

Du er meget åben, så de følelser, du oplever, kan være påvirkninger udefra. Derfor har du behov for at sætte grænser, så du kan finde en følelsesmæssig balance.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

TYREN

Det falder dig let at komme ind i en gruppe og blive en del af den. Du sætter gang i mange aktiviteter, men glemmer måske, du også trænger til alenetid for at lade op.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Det gælder om at være koncentreret i alt, du bruger energi og tid på. Men du må ikke regne med, det går let. Der kan blive tale om hårdt arbejde, fysisk som mentalt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

KREBSEN

Din trang til at udvide din horisont får dig til at føle dig hjemme overalt. Men hvis du rejser meget rundt, er der en vis risiko for, du kan føle dig en smule rodløs.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

LØVEN

Du er god til at analysere andres problemer og kan være en god rådgiver. Men når det gælder dig selv, lukker du af. Husk, at det giver luft at få sat ord på tingene.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

JOMFRUEN

Der er dage, hvor det er nemmere at få en god dialog med sin partner. I dag er der netop en harmonisk stemning, og der er alle betingelser for et godt samvær.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

VÆGTEN

Du har behov for at arbejde og føle, du er til nytte. Men du kan godt glemme, at der er en verden uden for jobbet. Find en god balance mellem arbejde og fritid.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKORPIONEN

Dine mange hobbyer giver dig en følelsesmæssig balance, og du har det bedst, når du er i centrum. Men det er vigtigt at undgå at tage kritik alt for personligt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

SKYTTEN

Dit store behov for tryghed får du opfyldt sammen med din familie, børn og naturen. Det mærker du ikke mindst i dag, fordi der hviler en gunstig stemning overalt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

STENBUKKEN

Du viser dine følelser på en lidt ubalanceret måde, og du bevæger dig helst ikke ud på de følelsesmæssige dybder. Mærk godt efter og gør en indsats for at forstå dine følelser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

VANDBÆREREN

Du holder fast ved det én gang vedtagne og laver nødigt om på forholdene, heller ikke økonomisk. Her må du finde ud af, om det er muligt at spare lidt hist og her.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

FISKEN

Hvis noget går dig imod, har du en tilbøjelighed til ophidselse og irritation. Det er vigtigt, du disciplinerer det, så du ikke risikerer at tage forhastede beslutninger.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen