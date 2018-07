Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



VÆDDEREN

Det er vigtigt, at du overholder dine tidsfrister og aftaler i det hele taget, hvis du skal bevare respekten fra dine kollegaer eller overordnede. Udvis rettidig omhu.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

TYREN

Du har en humoristisk indfaldsvinkel til tingene og går ikke af vejen for at komme med en sjov bemærkning, også når det gælder livets mere alvorlige sider.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skytten

TVILLINGEN

Hvis du undgår at komme ud i magtkampe og i det hele taget koncentrerer dig om dit eget, kan du overvinde mange udfordringer. Udvælg dine kampe med omhu.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

KREBSEN

Det er vigtigt, at du finder ud af, hvor meget eller hvor lidt du selv skal foretage dig i forhold til andre, så du undgår at være ude af trit med andre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

LØVEN

Der er fokus på dit helbred, så der er måske nogle sundhedsparametre, som du selv kan justere på. Fx kost, motion og søvn. Få dig eventuelt et lægetjek.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Jomfruen

JOMFRUEN

Du er i det selskabelige hjørne og bruger gerne dig selv til at skabe lidt feststemning. Inviter evt. til selskab i privaten eller gå i byen for at more dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

VÆGTEN

Hvis du selv er opmærksom på at give opmærksomhed til dine omgivelser, får du selv den opmærksomhed, som du har brug for. Vis medfølelse og indlevelse.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKORPIONEN

Hvis du gerne vil fortælle noget til andre, er det vigtigt, at du formulerer dit budskab på en måde, som er målrettet til modtageren. Fat dig klart og i korthed.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

SKYTTEN

Dine sanser er ekstra modtagelige, hvilket du kan nyde ved at 'fodre' dine sanser med fx kunst, musik, mad, massage og naturoplevelser af enhver slags.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

STENBUKKEN

Du holder dig ikke tilbage fra at give dig i kast med store udfordringer. Vælg alligevel dine projekter med omhu, så du ikke løber tør for energi undervejs.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen

VANDBÆREREN

Du har behov for at være lidt alene med dig selv, uden at du af den grund behøver 'melde dig ud af samfundet'. Tag en nødvendig pause og slip dine tanker.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

FISKEN

Overfør dine visioner om 'en bedre verden' til konkret handling ved fx at arbejde for en humanitær organisation eller vær hjælpsom over for handicappede.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren