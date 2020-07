Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



God læsning!

VÆDDEREN

Din naturlige spontanitet og lyst til sjov er lagt lidt på hylden nu. Du får ekstra meget ud af at dyrke din hobby, som kan fået et helt nyt og meget tilfredsstillende perspektiv.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

TYREN

Hygge og kreativ aktivitet er i fokus, og det samme gælder kærlighed og familie. Alle betingelser er opfyldt for at opnå et givende samvær med dem, du holder mest af.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen

TVILLINGEN

Selvdisciplin og selvkontrol mangler du ikke. Men du er tilbøjelig til at holde lidt for meget på formerne, og det fremmer ikke kommunikationen med dine omgivelser.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

KREBSEN

Din økonomiske sikkerhed er lidt truet. Det gælder derfor om at tage hånd om tingene og gøre et grundigt og meget seriøst arbejde for at få en noget bedre balance.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

LØVEN

Din selvtillid er ikke i top, og du er samtidig rastløs. Du har meget fart på og får en masse fra hånden, men pas på ikke at overdrive. Husk at holde en pause indimellem.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

JOMFRUEN

Den, der lever skjult, lever godt. Det valgsprog har du taget til dig og er nærmest gået under radaren, fordi du har behov for en tænkepause uden folk omkring dig.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:1

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisken

VÆGTEN

Du slapper af ved at være sammen med dem, du har interessefællesskab med. Der hersker en harmonisk stemning, hvilket giver optimale betingelser for et givende samvær.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

SKORPIONEN

Du har fået nye opgaver, som udvikler dig og giver fremgang. Du er ambitiøs og går til opgaven med stor grundighed. Du har den nødvendige tålmodighed til at løse opgaven.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKYTTEN

Du kan have en ufleksibel holdning og tilbøjelighed til at kræve for meget af dine omgivelser. Husk at en diskussion er en dialog, hvor synspunkter mødes og brydes.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

STENBUKKEN

Du har nogle uløste problemer, som kan medføre et lidt dårligt humør. Det skyldes gamle konflikter, som ikke er blevet afklaret. Brug din psykologiske sans og få det klaret.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

VANDBÆREREN

Harmoni og hygge er dagens menu. Det må du benytte dig af til at komme tættere på din partner eller få et givende samvær med andre. Sød musik kan opstå deraf.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytten

FISKEN

Hverdagsrutinen er ikke sagen. Du har lyst til at være aktiv og bruge din fysik optimalt. Det kan blive meget inspirerende, hvis du formår at udnytte de fine muligheder.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med:Vægten