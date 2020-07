Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du er optaget af din økonomi, som måske er lidt usikker i disse tider. Det gælder derfor om at bevare overblikket, og ikke mindst jordforbindelsen, så skal det nok gå.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

Tyren

Din begejstring virker smittende, og da du samtidig er åben og imødekommende over for omgivelserne, vil du blive et naturligt midtpunkt – og det har du det godt med.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Tvillingen

Dine psykiske antenner er forstærket. Du er meget sensitiv og kan virke lidt fraværende. Du kan klare tankerne ved at gå en længere tur eller ved at meditere.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Krebsen

Fællesskabet i gruppen mangler motivation. Det kan du gøre noget ved, da du er ovenpå. Sæt derfor noget nyt i gang og del det med andre, så bliver du mere tilfreds.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Løven

Du har langsigtede planer, selv om det er ferietid. Du må holde fast, så tingene ikke glemmes. Gør det, der er nødvendigt lige nu, så alt ligger helt klart til efter ferien.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukkenn

Jomfruen

Ferien står for døren, og spørgsmålet er: Skal ferien være en ren strandferie eller en oplevelsestur, hvor du kan dyrke dine interesser? Det kan godt blive en kombination.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

Vægten

Da du går ved siden af dig selv, er det et godt tidspunkt til at dykke ned i dybere emner. Dette fokus forstærkes lige nu, og det virker også gunstigt på din intuition.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skorpionen

Dine følelsesmæssige antenner er stærke, så du kan derfor mærke, hvad din partner forventer af dig. Det skal udnyttes, så du vil gøre dagen til en dag, I begge husker.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vægten

Skytten

De hverdagsagtige ting hviler som en tung dyne over dig. Måske er du blot mere opmærksom end sædvanligt. Du må se på, om der er nogle ting, du gerne vil ændre.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Stenbukken

Dit overskud af humør og gejst skal kanaliseres ud. Du aktiverer derfor med lethed dine omgivelser, fordi din naturlige livsglæde virker smittende og gør dig populær.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

Du har fokus på hjemmet, hvor det er aktuelt at få igangsat ting, der har ventet et stykke tid. Din inspiration vokser i takt med dine fysiske aktiviteter, så kom i gang.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Fisken

Du er sædvanligvis optaget af at være på farten og have en livlig og afvekslende hverdag. Du er lige nu inspireret i retning af at fordybe dig i mere filosofiske emner.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne