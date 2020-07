Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du er ikke nem at bide skeer med i en diskussion. Du markerer dig mærkbart, men du kommer længst, når vigtige beslutninger træffes i fællesskab med andre.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tyren

Du forstår at markere dig, og det styrker anerkendelsen og din status. Men du kan blive for impulsiv og få sagt for meget. Det er derfor vigtigt at tænke, før du taler.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tvillingen

Din dybe forståelse for religion og filosofi og din naturlige trang til også at diskutere kan tage overhånd. Det er vigtigt at undlade at påtvinge andre dine synspunkter.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Krebsen

Kombinationen af at opfatte de skjulte ting og dine psykologiske evner gør, at mange søger dit råd. Da du kan være for impulsiv, gælder det om at være tålmodig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisken

Løven

Kærlighed og fællesskab har gode betingelser, så kom ud af busken og nyd livet. Har du ikke en partner, kan du forsøge at ændre på dette - hold dig ikke tilbage.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Du synes, det hele går for langsomt, men pas på ikke impulsiviteten løber af med dig. Ikke mindst når det gælder trafikken. Vær opmærksom og tag den med ro.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med:Tyren

Vægten

Leg og glæde er nøgleordene, og du får mange energiladede impulser på det kreative og romantiske område; men det er meget vigtigt ikke at være for overfladisk.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

Skorpionen

Du har behov for harmoni både på det ydre og indre plan. Derfor er du ikke til skænderier og ufred. Du gør alt for at skabe en rigtig god stemning i familien.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skytten

Du har fokus på mentale områder, og du er god til at hævde dig verbalt. Du har altid et synspunkt at kæmpe for, men husk at udtrykke dig på en taktfuld måde.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skytten



Stenbukken

Du bruger megen energi på at opbygge økonomisk velstand. Men pas på med at være for impulsiv, det giver hurtigt bagslag. Så undgår du også aggressivitet fra andre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Du har en stærk fysik og en god udholdenhed. Du når langt ved at bruge den rette mængde energi. Det kan være svært, da du har et ret iltert temperament lige nu.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Fisken

Din aggressivitet kan blive destruktiv på grund af din store følsomhed, da du vender tingene indad mod dig selv. Brug meditation for at afhjælpe den indestængte energi.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpionen