Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Temperamentet løber let af med dig, og du kaster dig ud i aktiviteter, der griber mere om sig end godt er. Brug dine ressourcer med omtanke og kom godt igennem det.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytten

Tyren

Du har mod på forandring og er ikke til rutineprægede handlinger i dag. Kast dig derfor over noget mere spændende og utraditionelt, ellers bliver du let ret utålmodig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tvillingen

Der kan være en tendens til at forveksle fantasi med virkelighed, og det må du bringe til ophør, for der kommer situationer, der kræver, at du er rimelig skarp og konkret.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Krebsen

Du kan have det lidt som en vulkan, lige før den går i udbrud. Du kan udnytte situationen til at være inspirerende og underholdende – og det er bestemt ikke kedeligt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Løven

Du vil være mere bevidst om brugen af din energi og vilje end sædvanligt, så vær ikke bange for at sætte dig selv i første række, for det er det, der giver mest bonus.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Jomfruen

Idéerne trænger sig på, du har trang til forandring, men har ikke en klar idé om, hvad du har lyst til, så brug dagen på at flippe lidt ud, indtil du ved, hvad du vil.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Vægten

Alt, hvad der vedrører fællesskab og samarbejde, er stabilt og går i den rigtige retning. Du ved, hvad du vil, og det kan du bruge i situationer, der vedrører fællesskab.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Du har en fornemmelse af, at det fundament, hjemmet hviler på, så småt er ved at smuldre, men det gælder faktisk om samarbejde og slippe det gamle og gøre plads til nyt.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

Skytten

Du har fart over feltet og et højt energiniveau, og du har lyst til at kaste dig over nye aktiviteter. Hold dig derfor ikke tilbage, heldet er med dig, du når det, du gerne vil.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

Stenbukken

Du fokuserer voldsomt på dine planer i tilværelsen, men du føler, du har svært ved at nå dem. Du må disciplinere dig og sætte nogle realistiske mål, så lykkes det meste.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

Trangen til at komme ud af hamsterhjulet er stor, og det gælder ikke mindst, hvad angår de familiære bånd. Det kunne tyde på, det er her, der skal ske nogle forandringer.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vægten

Fisken

Du vil have godt af at bruge din energi på psykologiske interesser eller aktiviteter, der har med alt andet at gøre end rutinearbejde og dagligdagens gøremål generelt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen