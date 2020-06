Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

VÆDDEREN

Der kan blive tale om en eller anden form for omlægning i din måde at bruge din handlekraft på. Nærmere beset drejer det sig om en fælles sag, der nu skal ses i et nyt lys.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TYREN

Din målsætning og dine ambitioner ændrer sig i en ny og mere fri retning. Det er ikke det rutineprægede, der vil være sagen, og det er her, du ønsker nogle ændringer.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

TVILLINGEN

Du er mere bevidst om, hvad der foregår i både dig selv og andre i øjeblikket. Det kan betyde større oplevelser, fordi du er indstillet på forandringer og nye impulser.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

KREBSEN

Du kan svinge ud ad de mest mærkelige tangenter. Alt, hvad der er psykologisk eller særpræget vil fange din opmærksomhed. Udsæt handlinger, hvor du skal være konkret.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

LØVEN

Du er mere bevidst om, hvad der foregår i dit følelsesliv end sædvanligt. Det kan give dig større oplevelser med din partner, som du vil vise større opmærksomhed.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

JOMFRUEN

Du tænker hurtigt og har tankerne rettet mod det avancerede, så nye synspunkter, idéer og planer kan blive resultatet. Ting, du har grublet over, står nu lysende klare.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

VÆGTEN

Din præstationstrang er høj, og du har godt af hård, fysisk anstrengelse. Det er den hobbybetonede aktivitet, der er aktuelt i dag, ikke din karriere eller arbejde.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKORPIONEN

Din måde at leve et familieliv på står til forandring. Det lyder måske ikke så rart, men rolig, det sker over tid. Det er en proces, der sker inde i dig selv lidt efter lidt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKYTTEN

Du fokuserer stærkt på dine mål og planer, men faren for at sætte sig uoverkommelige mål er stor. Hvis du kan disciplinere dig, har du alle chancer for at nå i mål.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

STENBUKKEN

Økonomiske anliggender er i søgelyset, og der kan derfor være ting, du er nødt til at lægge om. Der er noget, der trænger til en kulegravning, inden du kan komme videre.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

VANDBÆREREN

Du har mod på igangsættelse af nye ting, handling og kreativitet. Denne tendens kan få indflydelse den kommende måned. Sørg derfor for at få det bedste ud af den.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

FISKEN

Dit forhold til åndelige interesser ændrer sig. Den måde, du hidtil har set tilværelsen i, er ikke holdbar. Livet ses fra en ny vinkel – og et nyt niveau vil åbne sig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen