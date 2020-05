Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Du tænker meget på fremtiden, og du har behov for at dele dine tanker med venner eller kammerater. Du kan hente inspiration ved at være mest muligt sammen med dem.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TYREN

Nu må du tænke dybere over, hvad du vil med dit liv, ellers spilder du måske en masse tid og energi – og mulighederne kan glide dig af hænde, og det vil være for ærgerligt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

TVILLINGEN

Du præges af de helt store tanker. Hvis du fx ikke kan komme ud at rejse, fordi du gerne vil udvide din horisont, så må du bare finde en anden måde at gøre det på.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

KREBSEN

Du er passioneret i ordets egentlige forstand. Men pas på ikke at være alt for konsekvent, da andre mennesker kan have svært ved at følge med i dit tempo.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

LØVEN

Relationerne er nu i fokus igen. Benyt lejligheden til at dyrke dem, så alle parter får stor glæde deraf. Du har også behov for frihed til at gøre tingene på din måde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

JOMFRUEN

Du har nok at se til med fx mange praktiske opgaver, der skal løses for at give en bedre hverdag. Gør du nu denne investering, vil den komme mangefold igen senere.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

VÆGTEN

Du har et stort overskud, og du er ret kreativ. Du er god til at skabe glæde omkring dig, og det kan hele familien have stor glæde af. Det er godt at se dig sprudle.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

SKORPIONEN

Hjemmet og familien er i fokus nu, og du har brug for den nærhed, der ligger i dette. Skal du på arbejde, gælder det om af bruge hele overskudstiden på det nære.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKYTTEN

Du har brug for at udtrykke dig på den ene eller den anden måde. Du lukker nu op for sluserne, og måske kommer du til at overdrive. I så fald må du lige dæmpe dig lidt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingen

STENBUKKEN

Økonomien er nu i fokus. Pas lidt på pengene, så du har til hele måneden. Det kan måske hjælpe at gennemgå budgettet for at finde nye besparelsesmuligheder.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

VANDBÆREREN

Du er åben og i god kontakt med dine følelser. Alligevel kan du holde fornuftens fane højt løftet over de følelsesmæssige svingninger, du også kan opleve nu.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

FISKEN

Du har brug for alenetid, hvor du kan fantasere og meditere eller være i naturen en stor del af dagen. Du meget modtagelig og har brug for ro til at lade batterierne op.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken