Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du er stadig fokuseret på parforhold og relationer i det hele taget, og du er åben over for dine omgivelser – men nu går det lidt bedre med at få dine behov opfyldt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Tyren

Du har behov for at gøre noget for dine medmennesker, og du er både serviceorienteret og nærmest uundværlig. Du sætter dig selv lidt til side, og det giver bonus.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tvillingen

Du er åben og meget spontan, og du har masser af energi. Du er derfor kreativ i ordets egentlige forstand. Det glæder alle i din nærmeste omgangskreds.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Krebsen

Du er fokuseret på nærvær, familie og omsorg. Sæt derfor så meget som muligt af dagen af til at være aktivt sammen med nogle af dem, der står dig nærmest.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Løven

Du har stadig behov for at være sammen med andre, men da der er udfordringer med dette for tiden, så må du bruge fx internettet til at kommunikere flittigt på.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Jomfruen

Livskvaliteten er i fokus, og det sker bedst med hygge og samvær med familien. I er på fint bølgelængde, og det kan udvikle sig til at blive virkelig meningsfuldt og givende.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Vægten

Andre mennesker er i dit søgelys nu, men mest din familie. Du er virkelig hjælpsom og står til rådighed for alle, der har brug for det. Og det nyder du i fulde drag.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skorpionen

Du har behov for intensitet og dybde – og det kræver rolige omgivelser. Du kan have glæde af yoga eller meditation – eller få dig en kunst- eller naturoplevelse.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Skytten

Du er stadig gruppeorienteret og vil gerne være sammen med vennerne mest muligt. Brug eventuelt internettet til at give dem en oplevelse, de ikke lige glemmer.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Stenbukken

Du er stadig meget ambitiøs og har behov for at lykkes med at nå de mål, du sætter dig. Som tiden er lige nu, må du acceptere, at det måske forbliver på beslutningsplanet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vandbæreren

Du har stadig store, visionære ideer og kan få god opbakning til dem. Manger du at få decideret ros, kan den udeblive, men bare se at komme videre og vær ligeglad.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

Du har behov for at bevæge dig ned på de dybere planer, og du tænker meget over livet. Da du ikke er til smalltalk, må du tilbringe noget tid sammen med dig selv.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen