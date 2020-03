Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du er meget impulsiv og vil gerne i gang med dine gøremål hurtigst muligt, så du ikke brænder inde med al din energi. Men tænk dig godt om, før du handler.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tyren

Du har behov for at trække dig tilbage for at lade dine batterier op. De er lidt flade efter længere tids bryderier. Vælg at meditere eller lytte til afslappende musik.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisken

Tvillingen

Du har mange ideer og ønsker at afprøve dig selv i nye sammenhænge. Du kan med fordel beslutte at søge ind i et fællesskab, hvor du kan eksperimentere og udvikle dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Krebsen

Det er vigtigt at tage ansvar for dig selv og holde dine aftaler, især dem du indgår med dig selv. Det er en dag, hvor det er vigtigt, hvordan du griber tingene an

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Løven

Du har stærke meninger og holdninger, og du holder dig ikke tilbage fra at sige dem højt. Men være ikke for kategorisk, så undgår du bedre at irritere andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Jomfruen

Du kan godt virke lidt ekstrem i dine holdninger. Derfor er det en god ide at bløde lidt op, så du undgår noget bøvl og irritation fra andres side. Søg også kompromiset.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vægten

Harmoni og balance er vigtigt for dig nu. Vær omhyggelig med at overholde dine aftaler, især dem, du har indgået med dig selv. Det er dig, det handler mest om nu.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægten

Skorpionen

Lav en tjekliste over alle dine gøremål, både privat og hvis du er på job. Ellers risikerer du ikke at nå det, du har sat dig for. Husk gerne at lave lidt unyttigt indimellem.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skytten

Du deler gerne dit overskud med andre i familien eller hvis du er på job. Din intuition kan fortælle dig, hvem der er mest modtagelig og har mest brug for hjælp.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Stenbukken

Der er fokus på dit hjem, som måske kan indrettes på en måde, der passer bedre til dig og din familie. Nu skal der være tid til at diskutere jeres behov.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vandbæreren

Nu handler det om åbenhed, uanset den situation, du befinder dig i. Du vil kunne hente meget væsentlig inspiration, som du kan bruge i dit liv fremover.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Fisken

Dine drømme og din intuition er stærke energier. Det kan du også bruge, hvis du oplever eller skabet kunst. Det er vigtigt, at du gør noget for at glæde sig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren