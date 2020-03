Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du er stadig fokuseret på parforhold og relationer, men nu er det lysnet en del. Du er mere åben overfor andre mennesker, og det bliver rigeligt gengældt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Tyren

Arbejdet kalder nu igen, og du knokler på, det bedste du har lært. Du gør meget for andre, og du er derfor både efterspurgt og nærmest ganske uundværlig nu.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tvillingen

Du er sprudlende og fuld af energi og overskud, og du er både spontan og kreativ. Du er glad og holder af at glæde andre, så det kan ikke være meget bedre.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Krebsen

Du søger nærvær, familie, empati og omsorg. Sæt derfor god tid af til at være sammen med andre på det helt nære plan derhjemme. Tag evt. en hjemmearbejdsdag.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Løven

Du har stadig brug for at være sammen med fx dine søskende. Inviter eventuelt dig selv, så vil snakken gå meget livligt og overvejende handle om de bløde værdier.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Jomfruen

Du ønsker mere livskvalitet, og det indebærer et behov for hygge og samvær med familien. I kommer hurtigt på bølgelængde, og alle elsker det i fulde drag.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Vægten

Du sætter stadig dit forhold til andre højest, hvad enten du er hjemme eller på arbejde. Du er i det givende hjørne og hjælper gerne alle, der har brug for det.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skorpionen

Du har behov for dybde intensitet, og det kræver en del ro. Det vil være meget givende fx at dyrke yoga eller meditation, få dig en kunstoplevelse eller gå en lang tur.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Skytten

Du har stadig fokus på vennerne og er gruppeorienteret. Inviter nogle af dem hjem til dig og giv dem en god oplevelse, så alle føler, at de har fået noget ud af det.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Stenbukken

Din målrettethed fortsætter i dag, hvor du også har behov for at lykkes med at nå de mål, du sætter dig. Sig tingene lige ud, så får du langt mere støtte fra andre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vandbæreren

Du sprudler stadig med dine visionære ideer, og det ser ud til, at du får od opbakning til dem, selv om det ikke bliver til decideret ros, men det må du bare acceptere.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

Du har stadig brug for kontakt med dit indre jeg og nå de dybere planer. Vær derfor sammen med dig selv og deltag slet ikke i smalltalk og andre overfaldeting.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen