Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!



VÆDDEREN

Du er i det snakkesalige hjørne i dag, og du kommunikerer i øst og vest om alt mellem himmel og jord. Du kan nu skabe nye kontakter, som bliver en del af dit netværk.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

TYREN

Din økonomi kan blive forbedret, hvis du arbejder for det. Derfor kan en lønforhøjelse eller et løntillæg være både berettiget og mulig. Gå til makronerne.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

TVILLINGEN

Du har et højt energiniveau, så hvis du længe har gået og ventet på det rigtige tidspunkt at starte på et projekt, kan det være nu, du skal slå til, så gå bare i gang.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

KREBSEN

Du er særligt sensitiv og har behov for rolige omgivelser, både på jobbet og på hjemmefronten. En lur eller en meditation efter behov er dog nødvendig i dagens løb.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

LØVEN

Du ønsker at bryde med vanens magt og gøre tingene på din helt egen originale måde. Eksperimenter og forsøg dig med noget, du ikke har prøvet før.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

JOMFRUEN

Du kan komme nærmere dine mål, hvis du udviser den nødvendige disciplin og udholdenhed. Hvis du ikke har nogle klare mål, må du se at få dem formuleret.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

VÆGTEN

Du har behov for mere viden om andre mennesker og kulturer. Læs derfor en bog eller se en video om emnet, og bestil derefter en rejse til et spændende land.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

SKORPIONEN

Din viljestyrke er enorm, og du går ikke på kompromis med hverken dig selv eller med andre. Dyrk nogle aktiviteter som kræver en særlig intens indsats.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

SKYTTEN

Det er vigtigt, at du prøver at tilpasse din arbejdsindsats på jobbet, så du kan være mere effektiv. Det er også vigtigt at lave klare aftaler for at fremme din indsats.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

STENBUKKEN

Læg en plan for hvordan og hvor meget tid du vil bruge på at udføre alle dine arbejdsopgaver. Vurder derefter om der er plads til yderigere forbedringer.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

VANDBÆREREN

Du har mange kreative strenge at spille på og et stort personligt overskud, hvilket du bl.a. kan bruge til at sprede en god stemning i din omgangskreds.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

FISKEN

Du har det bedst, hvis du kan hygge dig i hjemlige omgivelser. Sker dette ikke af sig selv, må du selv skabe en hyggelig atmosfære med nærvær, omsorg og intimitet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen