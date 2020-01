Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Dine ambitioner fejler ikke noget. Du sætter dig store mål, som på sigt kan give dig højere status. Det gælder om at bevare gnisten, men du skal nok klare det

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

TYREN

Du går efter de store sandheder og tanker nu, og du vil gerne forstå alting. Du når også et stykke ad vejen, men du vil opleve, at sandheden har mange facetter.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skytten

TVILLINGEN

Din viljestyrke er meget ud over det sædvanlige, og det kan du bruge i alle forhandlingssituationer på jobbet, men også i privatlivet. Du skalnok lykkes med det.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

KREBSEN

Det gælder om at overholde indgåede aftaler, både privat og på jobbet. Men det er særligt vigtigt i parforholdet. På den måde værner du bedst om forholdet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

LØVEN

Sundheden er nu øverst på dagsordenen. Det gælder bl.a. om at finde en god balance mellem hvile og aktivitet, som giver dig et større personligt overskud.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

JOMFRUEN

Du går forrest og viser, hvordan tingene skal gøres. Du skal bare stole trygt på dine evner og muligheder. Ellers kan du heller ikke regne med, at andre gør det.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

VÆGTEN

Du er mere sensitiv end normalt, så tag det ikke for personligt, hvis andre generer dig lidt. Vælg derfor at være sammen med de mennesker, du svinger godt med.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKORPIONEN

Det er vigtigt at fokusere på de omgivelser, du lever i – ikke mindst dine naboer. Tag en god snak om nærmiljøet og giv på den måde naboskabet et pift.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

SKYTTEN

Du har brug for virkelig at mærke din krop. Derfor vil det være godt at motionere eller blot gå en længere tur. Så får du den friske luft, som du har glæde af.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

STENBUKKEN

Du har en god intuition. Brug den og få de rigtige svar på det, du er midt i. Desuden er det vigtigt at gå dine egne veje, hvis du vil optimere muligheden for at lykkes.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

VANDBÆREREN

Du har behov for at være alene, hvis du skal have det godt med dig selv. Det vil gøre godt at dyrke yoga eller meditation eller opholde dig længe i den friske luft.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

FISKEN

Det er virkelig inspirerende for dig at dyrke dine interesser. Især hvis du dyrker dem med ligesindede. Det sociale samvær virker meget inspirerende.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren