Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Uanset om du har nok at se til, kan du med god planlægning overkomme meget mere. Lav en prioriteringsliste over dine arbejdsopgaver, så når du dine mål.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

TYREN

Koncentrer dig om de aktiviteter, du glæder dig mest over. Det vil give en positiv effekt på dig selv og andre. Du må virkelig ikke glemme at nyde andres selskab

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

TVILLINGEN

Pas på med ikke at have andre for tæt på dig hele tiden. Find en balance, da du er mere sårbar end vanligt. Det afgørende er, at du er i kontakt med dine følelser.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

KREBSEN

Vær selektiv omkring, hvem du deler dine informationer med, så din viden havner hos de rette. Brug din udadvendthed med omtanke og på afbalanceret vis.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

LØVEN

Nu står den på lidt selvforkælelse. Men hvad penge angår er det vigt at skabe dig et overblik, før du kaster dig ud i vilde indkøb, så kan du holde tingene i balance.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

JOMFRUEN

Det er vigtigt at uddelegere – at inddrage andre mennesker i dine aktiviteter, så du ikke mister pusten undervejs. Det er vigtigt med alle de opgaver, du har nu.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

VÆGTEN

Du ser alt krystalklart, hvids du er åben for det. Ærligheden er vigtigst, så meld dine synspunkter helt præcist ud, så undgår du at blive kastebold for andre.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

SKORPIONEN

Frihed er vigtigt for dig, og du har behov for at markere dig på en ny måde. Det kræver, at du viser nogle nye sider af dig selv, og at du tør stå fuldt og helt ved dem.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

SKYTTEN

Kend målet, før du sætter gang i tingene. Det er bedst at tage en ting ad gangen og ikke slå et større brød op, end man kan bage. Så når du alt, hvad du ønsker.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

STENBUKKEN

Sæt dig godt ind i sagerne på det arbejdsmæssige område, så du kan undgå unødige fejl. Det lønner sig i længden og sparer en masse tid i en hektisk periode.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

VANDBÆREREN

Du har en karismatisk udstråling i dag. Derfor kan du næsten få alt igennem på en let og smertefri måde. Brug den til at forføre din udkårne eller til at få´lønforhøjelse.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

FISKEN

For at undgå skuffelser og misforståelser, må du snakke med dine samarbejdspartnere om, hvem der gør hvad og hvornår. Lav om muligt skriftlige aftaler.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten