Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du er skarp, hvad angår det at sætte ord på dine følelser, og du udtaler dig gerne helt åbent om dig selv. Du er også både nysgerrig og lærenem – nyd det endelig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingen

TYREN

Økonomien er i centrum. Du kan nu gøre gode køb og investeringer, når det ellers sker med vanlig omhu. Det giver øget livskvalitet og stor tilfredshed nu.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

TVILLINGEN

Du kan møde mange mennesker i øjeblikket. Det er de gode kontakters tid, og dit behov for kommunikation er ekstra stort, men du får det dækket meget fint ind.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædder

KREBSEN

Din fantasi, intuition og dine drømme er stærke, og du har i det hele taget brug for meget ro omkring dig. Får du ikke dette, kan du let blive ramt af stress.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

LØVEN

Nu må du i gang med at dyrke dine venskaber. Tag dig så god tid, du kan, for det vil være ekstra givende for alle parter lige nu. Grib knoglen og kald til samling.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

JOMFRUEN

Du kan, hvad du sætter dig for. Sæt dig høje mål og gør noget for at få opfyldt dem. Lav en liste i prioriteringsrækkefølge, så kommer du godt igennem det hele.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

VÆGTEN

Du er filosofisk anlagt nu, og det gælder både samfundets, rigets og klodens tilstand. Ingen livsområder går ram forbi, og de bliver tænkt grundigt igennem.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

SKORPIONEN

Du er passioneret og tænker meget dybt over livet og dets tildragelser. Du er konsekvent og tænke sort/hvidt, ikke både/og. Med din vilje kan du gennemføre alt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

SKYTTEN

Nu er det relationerne, der er i centrum. De skal plejes, og det gælder både privat og på jobbet, hvor samarbejdet kan fungere godt og næsten gnidningsfrit.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

STENBUKKEN

Der venter dig mange opgaver i dag, både hjemme og på jobbet. Derhjemme er det de mere lavpraktiske ting, det gælder. Men det glæder dig at få dem overstået.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

VANDBÆREREN

Du er meget kreativ og produktiv i dag, og du får meget fra hånden. Samvær med børn og barnlige sjæle vil være til gavn og glæde for alle parter. Nyd det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven



FISKEN

Du har behov for hjemme- og alenetid. Familien er altafgørende for dit velbefindende. Tag derfor en hjemmearbejdsdag eller en ganske velfortjent fridag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen