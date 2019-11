Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du er god til at sætte ord på dine følelser, og du udtaler dig gerne om både stort som småt. Og du er både nysgerrig og lærenem – del det gerne med andre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingen

TYREN

Værdierne er stadig i fokus, herunder økonomien. Du kan gøre gode køb og investeringer, når det sker med vanlig omhu. Din livsenergi får et stort boost.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

TVILLINGEN

Du møder mange mennesker nu, og du får nye og gode kontakter. Selv om dit behov for kommunikation er stort, ser det ud til at blive dækket meget fint ind.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædder/Tvilling

KREBSEN

Din fantasi og dine drømme er i fokus. Derfor har du brug for meget ro omkring dig. Det er meget vigtigt, da du ellers risikerer at blive ret stresset.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

LØVEN

Nu er det tiden for at dyrke dine venskaber. Tag dig så god tid, du kan, til det, for det vil være givende for alle parter lige nu. Tag en tur på de sociale medier.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

JOMFRUEN

Du kan, hvad du vil i dag, så sæt dig høje mål og gør noget for at få opfyldt dem. Det er en fordel for dig, hvis du laver en memo i prioriteringsrækkefølge.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

VÆGTEN

Du filosoferer virkelig meget over tingene, ikke mindst på de højere planer. Samfundets og klodens tilstand får dit fokus sammen med dine inderste følelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

SKORPIONEN

Du er lidenskabelig og konsekvent. Du tænker meget dybt over livet og det, der betyder noget. Du har en stærk vilje og kan gennemføre dine beslutninger.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

SKYTTEN

Alle dine relationer må nu plejes. Det gælder både privat og på jobbet, hvor samarbejdet fungerer godt og gnidningsfrit. Det giver dig et ekstra overskud.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

STENBUKKEN

Det kan nok være, at der venter mange opgaver til dig, både hjemme og på jobbet. I hjemmet er det de mere lavpraktiske ting, som er allermest i fokus.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

VANDBÆREREN

Du er virkelig i det kreative hjørne. Du er samtidig meget produktiv og får meget fra hånden. Samvær med børn og barnlige sjæle vil være godt for dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

FISKEN

Der er ’dømt hule’ nu, for hjemmet og familien er altafgørende for dit velbefindende. Vær derfor gerne i hjemlige omgivelser og få slappet rigtig godt af.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen