Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du får mulighed for en særdeles aktiv dag, hvor du er opfindsom og nytænkende. Det er ikke småting, du finder på, og det er meget meningsfyldt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TYREN

Du har ikke alene behov for at sætte dig mål, men også for at nå dem. Er de mere langsigtede, må der noget ekstra planlægning til for at nå i mål til tiden.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

TVILLINGEN

Det er en glædens dag, og er du blot det mindste spirituel eller religiøs, vil det glæde dig at gå i kirke eller lignende, hvor du kan være i kontakt med dit indre. Du stråler.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

KREBSEN

Du er god til at rådgive andre om livets dybere og fundamentale spørgsmål. Du sætter andre i kontakt med deres største ressourcer, og du er en god lytter.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

LØVEN

Der er gang i dig i dag, og du er ikke til at styre på 20 tønder land, som man sagde på landet i gamle dage. Du er endnu mere åben og charmerende end ellers.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

JOMFRUEN

I dag kan du være en meget typisk Jomfru. Arbejdsom, pligtopfyldende og med en udtalt ordenssans. Du har sans for nuancer og detaljer, som ingen andre.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

VÆGTEN

Du er i et overskud, der går ud over det normale, og du udstråler en usædvanlig charme og et stort overblik. Det er noget, der kan gøre dig populær.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

SKORPIONEN

Der er ’dømt hule’ med en familie- og hjemmedag af de bedste. Lav kun det mest nødvendigt og koncentrér dig helt om at være sammen med familien.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKYTTEN

Du er virkelig i det sociale snakkehjørne, hvor mange får en bemærkning med på vejen – og en god snak. Det gør dagen meningsfuld for dig, og dem du møder.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

STENBUKKEN

Du har behov for nydelse og kvalitet, og du betaler gerne ekstra for at opleve det. Farvel til bras og skrammel, og goddag til kompromisløse kvalitetsoplevelser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

VANDBÆREREN

Du er i det opfindsomme og kreative hjørne, hvor du også har behov for at være original, Du er din egen på dine egne præmisser. Hvor svært kan det være?

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

FISKEN

I dag er du Fisk om en hals. Du vil være alene, og du er kun social, hvis det handler om ro, fordybelse og enhed med universet. Mediter eller bed en bøn.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken