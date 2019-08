Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

VÆDDEREN

Du har fokus på at udvikle din kreativitet, for du har brug for at give noget form, så du kan spejle dig i det. Du er eksperimenterende, så du overrasker dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

TYREN

Du skal til at rokere om og pynte op hjemme som om det var en højtid. Du har brug for æstetiskbehagelige rammer, så du kan samle din familie og dine nære venner.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TVILLINGERNE

Du kommer til at lade dine følelser styre den måde, du bearbejder en oplysning på. Du har brug for at vurdere en sag nøje fra mere end en side, før du tager stilling.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

KREBSEN

Din vigtigste opgave lige nu er at gøre dig dit værd klart. På den måde er du bedre til at sætte grænser. Du kan sige det, som det er, så benyt dig af dine talegaver.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

LØVEN

Dine følelser er mere end almindeligt synlige, så du skal være bevidst om de signaler, du sender. Det er nemlig ikke alle, der bryder sig om at læse dine tanker.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

JOMFRUEN

Du kan blive oversvømmet af nogle følelser, som du ikke er i stand til at lodde. Der dukker nogle ting op fra fortiden, som du skal sætte på plads en gang for alle.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

VÆGTEN

Du er socialt aktiv, så der finder udskiftninger sted i din omgangskreds. Der er folk du ikke længere har noget til fælles med, men du møder andre som inspirerer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

SKORPIONEN

Det er vigtigt, at du er 100% bevidst om, hvad der afspejler dine inderste behov og ønsker. Ellers kan du lade dig trælbinde af en kurs, sat af andres forventninger.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKYTTEN

Du har lyst til at rykke teltpælene op og forlade de faste jagtmarker for at udforske nye og jomfruelige territorier. Du har brug for at mærke dig selv for at leve.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder/Vandbærer

STENBUKKEN

Du er særdeles intens og forventer det samme af en partner. Der skal kød på bordet. Du er ikke tilfreds med snik-snak, men du skal lære at være mere åben end du er.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

VANDBÆREREN

Lige nu har du brug for at være sammen med andre. Du har nemlig brug for at være en del af et fællesskab og for at give dig i kast med at lære dig selv at kende.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

FISKENE

Du gør, hvad du kan for at blive færdig med dit arbejde. Du er nemlig træt af rutinerne og de faste rammer. Du kan med fordel udtænke en ny og lettere arbejdsrutine.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru