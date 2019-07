Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du er utilfreds med tingenes tilstand. Du vil have, at der skal ske noget nyt. Du har brug for at rykke grænser, men græsset er ikke altid grønnere på den anden side.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

TYREN

Du holder lav profil, mens du i ro og mag får afviklet et vigtigt projekt. Du holder kortene tæt til kroppen, for du har brug for at finde ud af, hvem du selv er.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TVILLINGERNE

Du trækker på dine forbindelser, for du erkender, at du ikke kan komme igennem med noget, med mindre du har dit bagland i orden. Din idealisme stimulerer andre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

KREBSEN

Du har mere selvtillid, fordi du ved hvem og hvad du er. Du handler ud fra et indre centrum, der giver dig en aura af noget autentisk. Du opnår en vis anerkendelse.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

LØVEN

Du føler dig måske en anelse usikker og kan ramme ved siden af målet, hvis du forsøger at kompensere for et lavt selvværd med en lidt overdreven og bombastisk facon.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

JOMFRUEN

Du skal fat i det, der for alvor motiverer dig. Nogle gange kan du have så travlt, at du glemmer din oprindelige plan og bliver drænet for energi af andre mennesker.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

VÆGTEN

Du skal være hurtig, hvis du vil være med,. Du skal enten være klar til at sige fra overfor det, der ikke er dig, eller sætte dit præg på projektet med det samme.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKORPIONEN

Du skal samle dine kræfter om det, der er væsentligt. Hvis du lader dig rive med hver gang andre får en idé, mister du hurtigt pusten og dermed lysten til at deltage.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

SKYTTEN

Du har nu mere gåpåmod end ellers, men du kan sagtens risikere at overvurdere din egen evnet il at gennemføre et idealistisk projekt, så slå koldt vand i blodet.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

STENBUKKEN

Du har valgt at plante begge ben solidt på jorden, da du ikke har megen sympati for dem, der tror, at alt kan lykkes, blot man tror nok på det. Du ser tiden nøje an.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Løve

VANDBÆREREN

Du er gået i tænkeboks, for nu bliver du stillet overfor så mange idéer, at du er nødt til at sortere de dårlige fra, før du overvejer at gå i gang med noget nyt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

FISKENE

Du har brug for at erobre nyt territorium. Du er kørt fast i en trædemølle, og nu gælder det om at turde satse på, at du ikke behøver at gøre det samme igen og igen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte