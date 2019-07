Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



VÆDDEREN



Du sætter tydelige ord på dine behov og ønsker, så det bliver nemmere for andre at forstå, hvad du vil med dine forskellige projekter. Du støtter dig til vennerne.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2



I dag svinger du godt med: Tvilling



TYREN



Du er tæt på at opnå konkrete resultater. Du har stræbt efter at få form på nogle elementer i din ellers kaotiske tilværelse. Nu ser det ud til, at du får succes.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2



I dag svinger du godt med: Vædder



TVILLINGERNE



Du tager springet og kaster dig ud i noget nyt. Du har brug for at se de store linjer i tilværelsen og springer op og falder ned på detaljerne. Du er i bevægelse.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Tyr



KREBSEN



Du holder dig tilbage, ser en situation godt an og vurderer andre nøje, før du kaster dig ud i nye forhold, hvad enten du har at gøre med venner eller en kæreste.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1



I dag svinger du godt med: Skorpion



LØVEN



Du kan med fordel engagere dig i noget helt nyt, for du er åben for forandring. Du er på egen hånd, men andre sætter dagsordenen, så du skal være kompromisvillig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3



I dag svinger du godt med: Krebs



JOMFRUEN



Du kan godt komme til bunds i bunkerne, selv om du ikke er overenergisk. Du skal blotte lægge en fornuftig plan og passe godt på dig selv. Lad dig ikke stresse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2



I dag svinger du godt med: Tvilling



VÆGTEN



Du har mulighed for en lille flirt, en affære eller måske en radikal fornyelse af dit forhold. Det gælder om at finde den romantiske kerne i de gamle følelser frem.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt



SKORPIONEN



Du er nødt til at tage ansvar i forhold til din familie og/eller til dit fysiske hjem, og du skal påtage dig opgaven nu, så nogen eller noget ikke løber af sporet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2



I dag svinger du godt med: Krebs



SKYTTEN



En nabo overrasker dig ved at være mere opmærksom på dine behov, end du var klar over. Er du single, så gå ud og mød en partner. Eller forny følelserne i dit forhold.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2



I dag svinger du godt med: Skorpion



STENBUKKEN



Sæt ikke dit lys under en skæppe. Du burde nemlig vide, hvad du er værd og ikke nøjes med krummer fra de riges bord. Du har masser af livslyst og kunne forelske dig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Tyr



VANDBÆREREN



Du er tæt på dine behov og kan derfor være mere autentisk. Andre kan læse dig, og det gør, at du brillerer i selskabslivet og bliver festens naturlige midtpunkt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Krebs



FISKENE



Gør det klart for andre, hvis du er blevet i tvivl om noget. Her og nu har du brug for tid til at mærke, hvor du er med dig selv, og hvordan du bedst håndterer det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Krebs/Skorpion