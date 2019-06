Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du er intens her og nu, og du har derfor svært ved at få alle dine behov tilfredsstillet. Hvis du giver efter for en tendens til at forcere, kan det give bagslag.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

Tyren

Du dyrker det, der er usædvanligt og anderledes. Du længes efter, at der skal ske noget nyt, så du kan mærke, at du lever. Kvit en vane eller gør noget på en ny måde.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Tvillingerne

Du er ikke bange for at tage en udfordring op, og du er parat til at fjerne enhver forhindring. Du kan lave noget totalt om eller revidere et projekt fra bunden.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder/Jomfru

Krebsen

Du er bedre til at samarbejde i denne tid. Du formår nemlig at få alle integreret i processen. Du dyrker den positive konkurrence, hvor der skabes noget i fællesskab.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

Løven

Du går passioneret ind i arbejdet med andre. Du kan også føle et dybt indre pres i retning af at arbejde kreativt. Men du kan også blive forelsket ved første øjekast.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt/Fisk

Jomfruen

Du ved ikke, om du skal klare nogle hængepartier eller passe dit sociale liv. Du har mulighed for at møde den store kærlighed eller en trofast ven. Det er dit valg.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru/Vægt

Vægten

Du søger spænding og afveksling. Så du opsøger nye bekendtskaber, der kan inspirere dig eller give dig en følelse af, at du er i gang med noget nyt og banebrydende.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Skorpionen

Du har brug for at udvikle langt mere fleksibilitet. Analyser din situation nøje, og læg en strategi ud fra mulighederne i den konkrete situation. Du når dit mål.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Skytten

Du skal nu til at finde en indre balance mellem din mere udadrettede side og dit indre behov for refleksion og selviagttagelse. Du lærer dig selv bedre at kende.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

Stenbukken

Hold igen med at give udtryk for meget stærke følelser, hvad enten der er tale om meget positive eller negative følelser. Prøv at rumme begge dele uden at reagere.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Vandbæreren

Du har behov for at udtrykke dig helt uafhængigt af andres forventninger og/eller forestillinger om, hvad der er korrekt opførsel eller hvordan du skal leve dit liv.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder/Løve

Fiskene

Du er splittet mellem dit behov for at markere dig selvstændigt og så det at give dig hen til et andet menneske. Du kan bevare din integritet uden at være egoistisk.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder/Vægt