Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du er hurtig på aftrækkeren og klar til at argumentere for dine synspunkter. Du kan arbejde i et hektisk eller stressende miljø – i det mindste til en vis grænse.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Tyren

Du har langt mere psykologisk forståelse, end du selv er klar over, så du fornemmer hvor andre kommer fra og kan få folk til at spille sammen på en konstruktiv måde.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt

Tvillingen

Du kan have en tendens til at tro, at der står mere mellem linjerne, end der reelt gør. Du tolererer ikke overfladisk snak, men nogle gange er en spade en spade.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

Krebsen

Lige nu kan du bruge for meget tid sammen med andre. Du er super selskabelig, og det er fint, men nogle gange kan det betale sig at stoppe op og mærke sig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

Løven

Lige nu er du gået i totalt servicemood. Du hjælper dine omgivelser rent praktisk, men du skærer også igennem der, hvor andre forsømmer at tage ansvar for sig selv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru/Fisk

Jomfruen

Du giver den en ekstra tand for at drive din pointe hjem, men nogle gange kan dit argument være så fortænkt, at du skyder dig selv i foden og forfejler dit mål.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

Vægten

Du er på hjemmebane og har fokus på, hvordan du skaber de bedste fysiske og følelsesmæssige rammer for din familie og for dig selv. Prøv at stoppe op og slappe af.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs/Skorpion

Skorpionen

Undgå at påtvinge folk dine meninger, og forsøg at være åben overfor deres unikke måde at anskue tingene på. Lige nu kan du godt opleves som en lille smule fastlåst.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

Skytten

Du er i gang med at gøre status over din situation. Du bør anerkende dig selv mere for indsatsen end for resultatet. Det er rejsen, det handler om, ikke målet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

Stenbukken

Lige nu kan du komme til at lade følelserne styre hvad du tænker. Du bør træde et skridt tilbage, så du kan analysere din situation mere eller mindre objektivt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs/Jomfru

Vandbæreren

Lige nu formår du at engagere dig i dybe og meningsfulde samtaler. Du har meget på hjerte, så du skal også være åben overfor andres inderste tanker og følelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling/Jomfru

Fisken

Du har nu behov for at høre til lige der, hvor der er folk, der deler dine grundværdier. Du eksperimenterer ikke, men vælger dem, der lever på samme måde som du.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer